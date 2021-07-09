Taylor & Francis Veri Tabanı Planlı Bakım Çalışması
Taylor & Francis Veri Tabanı Planlı Bakım ÇalışmasıDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Taylor & Francis veri tabanında (12 Temmuz Pazartesi) saat 05: 00-21: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Taylor & Francis Veri Tabanı Planlı Bakım Çalışması
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Taylor & Francis veri tabanında (12 Temmuz Pazartesi) saat 05: 00-21: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Kütüphane
Kaynak: Habermetre