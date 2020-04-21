Tayland Prensesi devlet kurumuna maske ve jel ürettirdi, kendi markasını basarak halka dağıttı Tayland Kralı'nın moda tasarımcısı kızı Prenses Sirivannavari'nin, devlet kurumuna kendi markası altında koronavirüsle mücadele kapsamında maske ve hijyen jeli üreterek hayır amaçlı dağıtması "propaganda yapıyor" tartışmalarına neden oldu

Tayland Kralı'nın moda tasarımcısı kızı Prenses Sirivannavari'nin, devlet kurumuna kendi markası altında koronavirüsle mücadele kapsamında maske ve hijyen jeli ürettirerek hayır amaçlı dağıtması "propaganda yapıyor" tartışmalarına neden oldu. 33 yaşındaki prensesin "Sirivannavari Bangkok" adlı bir marka tescil ettirdiği, ancak bu markaya ait maske ve hijyen jellerinin başkentte bulunan Chulalongkorn Hastanesi'nin eczane departmanı tarafından üretildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com