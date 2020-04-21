Tayland Prensesi devlet kurumuna maske ve jel ürettirdi, kendi markasını basarak halka dağıttı
Tayland Kralı'nın moda tasarımcısı kızı Prenses Sirivannavari'nin, devlet kurumuna kendi markası altında koronavirüsle mücadele kapsamında maske ve hijyen jeli üreterek hayır amaçlı dağıtması "propaganda yapıyor" tartışmalarına neden oldu
21.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:54
Tayland Kralı'nın moda tasarımcısı kızı Prenses Sirivannavari'nin, devlet kurumuna kendi markası altında koronavirüsle mücadele kapsamında maske ve hijyen jeli ürettirerek hayır amaçlı dağıtması "propaganda yapıyor" tartışmalarına neden oldu.
33 yaşındaki prensesin "Sirivannavari Bangkok" adlı bir marka tescil ettirdiği, ancak bu markaya ait maske ve hijyen jellerinin başkentte bulunan Chulalongkorn Hastanesi'nin eczane departmanı tarafından üretildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com