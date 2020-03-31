Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 cariyesiyle birlikte Almanya'da lüks bir otelde kendisini karantinaya aldı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve 20 cariyelik hareminin Almanya'da lüks bir otelde karantina altında olduğu öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde önlemler arttırılıyor. Koronavirüs tespit edilen liderler kendilerini karantina altına alırken, Tayland Kralının da karantinada olduğu ortaya çıktı. Alman medyasında yer alan habere göre, 67 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendini ve 20 cariyelik haremini Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Garmisch-Partenkirchen kasabasındaki Grand Hotel Sonnenbichl'te karantinaya aldı.

119 KRALİYET ÜYESİ, ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Rama X olarak da bilinen Kralın yerel bölge konseyinin izniyle tüm oteli rezerve ettiği öğrenildi. Ancak kralın yanı sıra 119 kraliyet üyesinin, koronavirüs taşıdığı iddiasıyla Tayland'a geri gönderildiği iddia edildi. Kralın dördüncü karısının Kral Vajiralongkorn ve haremi ile birlikte karantinada olup olmadığı henüz bilinmiyor.

KRAL, 9 ŞUBAT'TAN BU YANA GÖRÜLMEMİŞTİ

Kral Vajiralongkorn, Şubat ayından bu yana ülkesinde görülmemişti. Tayland'da bugüne kadar bin 524 korona vakası görülürken, 9 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA