Tayland'da İnternet Kısıtlamaları

Tayland'da askeri cunta yönetimine danışmanlık yapan Reform Konseyi'nin ülkede internet ve sosyal medya kullanımını sıkı denetim altına alınmasını öngören öneri paketini büyük oy çoğunluğuyla kabul ettiği bildirildi.



Hükümete ait Ulusal Haber Bürosunun verdiği bilgiye göre, askeri cunta yönetimi tarafından atanan Ulusal Reform Yönlendirme Meclisi, internet içeriğinin üretiminin ve kullanımının denetim altına alınmasına yönelik 84 sayfalık önerileri aleyhte bir oya karşı 144 lehte oyla kabul etti.



Özellikle sosyal medya kullanımını hedef alan geniş kapsamlı öneriler internet kullanıcıları üzerinde sıkı denetim uygulanmasını öngörüyor.



Öneriler kapsamında Taylandlı telefon abonelerinin cep telefonlarını 13 haneli yurttaş kimlik numaraları dışında, kendi parmak izleri ve yüz tanıma verileri ile kaydettirmelerinin zorunlu tutulması tavsiye edildi.



İnternet içeriklerinin denetimi için merkezi bir sosyal medya izleme organı kurulması ve elektronik takip altyapısının geliştirilmesi de öneriler arasında yer aldı.



Tayland'da 2014'te askeri darbeyle iktidara el koyan cunta hükümeti siyasi muhalefeti susturmak amacıyla Bilgisayar Suçları Yasası kapsamında sert tedbirlere başvuruyordu.



Özellikle ülkede monarşinin eleştirilmesini "krala ihanet" suçu kapsamında hapisle cezalandıran düzenlemeler, yönetime karşı her türlü eleştiriyi yasaklamak için bahane ediliyordu.



Yeni öneriler, cuntanın, ülkede demokratik seçimlerin yapılmasının ardından dahi fiili etkisini sürdürme niyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar önerilerin uygulamaya geçirilmesi halinde Tayland'ın Çin ve İran gibi internetin resmi otoritelerin yoğun denetimi altında olduğu ülkeler sınıfına gireceği yorumunu yapıyor.



Yazılı medyaya ve internet yayıncılarına ruhsat zorunluluğu



Ulusal Reform Yönlendirme Meclisi bu yılın başlarında yazılı basında ve internet yayın organlarında çalışan gazetecilere hükümetten ruhsat almayı zorunlu kılan bir yasa tasarısı önermişti. Bunun için hükümet tarafından bir basın konseyi atanmasını salık veren tasarı, ruhsatsız çalışan gazetecilere hapis cezası verilmesini öngörüyordu.



Tayland medya kuruluşları tasarının reddedilmesini istemiş, hükümete sınırları belirsiz ruhsat verme yetkisi tanınmasının ifade özgürlüğünü sınırlayacağını savunmuştu.



"Büyük Diktatör"e erişim engeli



Ülkede internette sansür tartışmaları geçen ay Charlie Chaplin'in 1940 tarihli "Büyük Diktatör" filminde Chaplin'in oynadığı karakterin insanları demokrasi adına diktatörlüklere karşı ayaklanmaya çağıran ünlü konuşmasının yer aldığı bir video klibe YouTube üzerinden erişim yasağı getirilmesinin ardından yeniden gündeme gelmişti.



Klip, ülkenin 85 yıl önce mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçişinin yıl dönümünü kutlamayı amaçlayan bir grup yurttaş tarafından paylaşılmıştı.