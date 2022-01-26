Charlie Chaplin Haberleri - Charlie Chaplin Kimdir - Haberler

En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

Bugünkü TV yayın akışında yer alan En Büyük Şaban filmi izleyicinin araştırmaları arasında yer alıyor. Şaban, parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır. Başrolde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı En Büyük Şaban konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

Charlie Chaplin - 09.01.2022