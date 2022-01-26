Charlie Chaplin Haberleri - Charlie Chaplin Kimdir - Haberler

Charlie Chaplin Haberleri
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En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi?Bugünkü TV yayın akışında yer alan En Büyük Şaban filmi izleyicinin araştırmaları arasında yer alıyor. Şaban, parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır. Başrolde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı En Büyük Şaban konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.
Haftanın tarihine bakışTürkiye Otomobili Girişim Grubunun kısaltılmış adıyla sunulan TOGG'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2019'da Gebze'de katıldığı törende tanıtılmasıyla Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu.
Haftanın tarihine bakışDünyanın önde gelen mühendislik projelerinden olan ve Asya ile Avrupa'yı deniz tabanının altından kara yoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Aralık 2016'da açıldı.
Mehmet Usta, oyunculuk mesleğinin zorluklarını söyleşide anlattı AçıklamasıOyuncu Mehmet Usta, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Sinema Söyleşileri" programına konuk oldu.
Sylvester Stallone öldü mü? Sylvester Stallone kimdir? Sylvester Stallone kaç yaşında, aslen nerelidir?Sylvester Stallone öldü mü? Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Sylvester Stallone öldü mü?
Tarihte bugün ne oldu? 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ağustos'ta yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 16 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 16 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağındaBEBEK KUCAĞINDATaşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan Heard'ün bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı Şenlikte temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, denizlerdeki müsilajdan kurtulmak duasıyla göle maya çaldı 62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, düzenlenen etkinliklerle başladı.
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldıKonya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.
Kalamış Yaz Festivali başladıKalamış Yaz Festivali başladı Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, Kalamış Atatürk parkında başladı.
Sonbahar sözleri: Sonbahar ile ilgili sözler, en hüzünlü, anlamlı sonbahar mevsim sözleri! İstanbul'da sonbahar sözleri nelerdir?Sonbahar en huzurlu mevsimlerin başında gelmektedir. Sonbahar ile ilgili manalı, anlamlı, huzurlu sözler nelerdir merak ediliyor. Sizler için en iyi sonbahar sözlerini derledik. Peki, Sonbahar sözleri 2021 nelerdir? Sonbahar ile ilgili sözler nedir? En güzel sonbahar mevsim sözleri, sonbaharla ilgili sözler, sonbaharı anlatan huzurlu sözler nelerdir? Tüm sonbahar sözlerine haberimizden bakabilirsiniz...
Deniz Akkaya'dan çarpıcı açıklamalar: Ölümsüz olmak için kendime bu kadar iyi bakıyorum? Hangi gizli yanınızın duyulması sizi daha mahcup eder: Yaşlı hastalara kitap okumanız mı, İstiklal Savaşı gazilerine elişi hediyeler göndermeniz mi?Mahcup etmez. Mahcubiyet benim literatürümde yok. Madem bulup öğrendin, gurur duymak daha yoğundur bende.
Yenilenen MUBI Uygulaması LG Smart TV'lere eklendiSinemaseverler MUBI'nin oluşturulmuş seçkisinde yer alan yüzlerce film arasından dilediklerini, LG Smart TV'lerin görüntü ve ses kalitesi eşliğinde izleyebilecek.
Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Nisan'da yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Tarihte bugün ne oldu? 2 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Nisan'da yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Tarihte bugün ne oldu? 1 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Mart'ta yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 1 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Mart'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Tarihte bugün ne oldu? 7 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Şubat'ta yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Tarihte bugün ne oldu? 5 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Şubat'ta yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 5 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Haftanın tarihine bakışKıbrıs'ta "Cumhuriyet"in ilan edilmesine giden adım, Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis arasında 5-11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.
Türker İnanoğlu'ndan Yeşilçam ve Kanlıca anılarıAcısıyla tatlısıyla bir ömürTürker İnanoğlu, Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken 19 yaşında reji asistanı olarak adım attığı Yeşilçam'a 65 sene aralıksız hizmet vermiş;
Tarihte bugün ne oldu? 2 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ocak'ta yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Haftanın tarihine bakışKıbrıs Türkleri, 29 Aralık 1967'de, Ada'da 1960 Anayasası tam olarak işletilinceye kadar, "Kıbrıs Geçici Türk Yönetimini kurdu.
Charlie Chaplin kimdir? Charlie Chaplin ne zaman öldü? Charlie Chaplin'in hayatıSiyah- beyaz ve sessiz filmlerin kahramanı Charlie Chaplin'in ölümünün 43. yılı. Oscar ile ödüllendiren, tüm dünyanın alkışladığı Charlie Chaplin Şarlo karakteriyle ünlendi. Peki, Charlie Chaplin kimdir? Charlie Chaplin ne zaman öldü? Charlie Chaplin'in hayatı
Tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Aralık'ta yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Haftanın tarihine bakışTürkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu.
Piyanist Anjelika Akbar Antalya'da sahne aldıPiyanist Anjelika Akbar, Antalya'da konser verdi.
Bursa'da nostaljik sergi açıldıBursa'da 35 yıldır eski radyo, televizyon ve gramofonları tamir ederek çalışır hale getiren Ahmet Ali Şağın'ın 100 parçadan oluşan sergisi, açıldı.
Yapay Zeka Rutin İşlerde İnsanların Yerine Kullanılacak! Gelecek ŞekilleniyorYapay zekaya bazılarının çok büyük korkusu olurken kimilerinin de gelecek umutlarını bağladığı bir alana dönüştü.
Tarihte Bugün! Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihte bugün! Olaylar, doğumlar ve ölümler!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Detaylar haberimizde.
Karantina günleri için 10 isim 10 film önerisiNİLGÜN BELGÜNThe Irish Man - Martin ScorsesDiana'nın Hikayesi - Tom Jennings, David Tillman.Evlilik Hikayesi - Noah BaumbachBir zamanlar Hollywood'da - Quentin TarantinoPiyanist - Roman PolanskiBaba serisiŞeytanın Avukatı - Taylor HackfordKelebeğin Rüyası - Yılmaz ErdoğanAile Arasında -...
Haftanın tarihine bakışKıbrıs'ta "Cumhuriyet"in ilan edilmesine giden adım, Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis arasında, 5-11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.
Müdür bana neden 'kal' demedin?? Takip ettiğim kadarıyla beyaz yakalılara yüklenmeye devam ediyorsun. Hatta son gösterinde çıtayı yükseltip eski müdürüne sürpriz yapmışsın.
Tatilde eğlencenin keyfi buradaLüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini sömestr tatilinde birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor.
Haftanın tarihine bakışTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı kutlamaları 5 Ocak'ta "1981 Atatürk Yılı" başlığıyla başladı.
Haftanın tarihine bakışRusya Savunma Bakanlığına ait Tupolev Tu-154 tipi uçak, 25 Aralık 2016'da Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz'e düştü.
Dünyaca Ünlü İsimlerin Aslında Normal İnsanlar Olduğunu Gösterdikleri Güzel FotoğraflarıBaşlamadan söyleyeyim en çok Robin Williams'a gülüp, Arnold ve Silvester'a şaşırdım, en güzel pozlardan birisi de Muhammed Ali ile Beatles'ın yumruk fotosu. Bu fotoğraflara bakınca hepsinin aslında normal insanlar gibi eğlendiğini görebilirsiniz.
Dönerin önlenemez yükselişi...Döner hakkında sempozyumlar düzenleniyor, tezlere konu oluyor, kitabı yazılıyor.
Erdemir'den kültür sanat faaliyetlerine bir destek dahaZonguldak'ın Ereğli Kaymakamlığı tarafından planlanan kültür sanat etkinlikleri kapsamında 11 Kasım'da Erdemir'in katkılarıyla Şen Makas isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
'Yürü, yürü, yürü...'Kenya'lım yürü...Nerde kalmıştık? Yaş ilerledikçe ve izlenen filmlerin sayısı arttıkça 'flaş bellek'teki yerler azalıyor, hatıralar ve konular birbirinin içine geçiyor.
İstanbul maratonu renkli anlara sahne oldu 2İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl İstanbul Senin Durma Koş temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.
İstanbul maratonu renkli anlara sahne olduİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl İstanbul Senin Durma Koş temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.
İSTANBUL MARATONU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDUİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "İstanbul Senin Durma Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.
İstanbul Maratonu renkli anlara sahne olduİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "İstanbul Senin Durma Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.
Kavaklılar Derneğinden engellilere destekKavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, yeni kurulan Atakum 55 Engeliler Derneğini ziyaret ederek, "Milli ve ortak değerlerimizin derneğiniz içindeki atölyede resmedilmesi ve bu resimlerin çoğaltılması ile topluma sunulması takdire şayandır" dedi.
Kadıköy 3 ay boyunca festival havası yaşadıKADIKÖY Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu.
Kadıköy, 3 ay boyunca festival havası yaşadıHaber İstanbul DHAKadıköy Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu.
Kadıköy 3 ay boyunca festival havası yaşadıKADIKÖY Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu.
Kadıköy, 3 ay boyunca festival havası yaşadıHaber: İstanbul / DHAKadıköy Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu.
Tarihte bugün 16 Ağustos: Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıyan Zürih ve Londra Antlaşmaları imzalandıBirleşik Krallık, Türkiye, Yunanistan ile Kıbrıs'taki Rum ve Türk milletleri arasında 11 Şubat 1959 ile 19 Şubat 1959 tarihinde imzalanan Zürih ve Londra Antlaşmaları sayesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsız olması sağlandı. Peki, Tarihte bugün neler oldu? Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?
Kadıköy Festivali'nin açılışı Charlie Chaplin'denCharlie Chaplin'in 1921 yılında çektiği, ilk uzun metraj sessiz filmi Yumurcak'a Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik etti.
Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendiSİNEMANIN unutulmaz ismi Charlie Chaplin'in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi.
Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendiCharlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendiİSTANBUL, (DHA) - SİNEMANIN unutulmaz ismi Charlie Chaplin'in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi.
Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendiSİNEMANIN unutulmaz ismi Charlie Chaplin'in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi.
Kalamış'ta senfoni orkestrası eşliğinde yazlık sinemaKadıköy Belediyesi'nin düzenlediği açık hava sineması Kalamış Parkı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.
KADFEST 22 Temmuz'da başlayacakUluslararası Kadıköy Festivali (KADFEST), 22 Temmuz'da "Yıldızlar Altında Sinema" ile Kalamış Park'ında başlayacak.
Buca Belediyesinde kadınların günüBuca Belediyesi'nin semt evlerindeki kadın kursiyerleri, yıl boyu yaptığı el emeklerini belediye binası önünde sergiledi.
Buca'da şenlikli mezuniyetİzmir'de, Buca Belediyesi'nin 2018-2019 sezonu hobi, sanat ve meslek kursları öğrencileri, Sanat Kursları Şenliğiyle mezun oluyor.
Buca'da şenlikli mezuniyetBuca Belediyesi'nin 2018 – 2019 sezonunu hobi, sanat ve meslek kursları öğrencileri, Sanat Kursları Şenliği'yle mezun oluyor.
Ömer Çelik: Tartışmaların Tekrar Gündeme Gelmemesi İçin Ysk Gereken Tedbirleri AlacaktırAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her seçim bir tecrübedir.
Ömer Çelik: Tartışmaların Tekrar Gündeme Gelmemesi İçin Ysk Gereken Tedbirleri AlacaktırAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her seçim bir tecrübedir.
AK Parti Mkyk ToplantısıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu seçimde yaşanan tartışmaların tekrar gündeme gelmemesi için hem YSK gereken tedbirleri alacaktır hem de siyasi partiler olarak biz gereken tedbirleri alacağız" dedi.
Sosyal Medya Yardımıyla Köy Okuluna Kütüphane KurduZonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki köy okulunda ücretli öğretmenlik yapan Aykut Karademir, oluşturduğu kütüphaneye sosyal medya üzerinden başlattığı "1 Kitap 2 Kanat" kampanyasıyla yaklaşık 350 kitap kazandırarak, öğrencilere kitap sevgisi aşıladı.
Hayalleri Uğruna Mesleğinden Vazgeçerek, Kuklabaz OlduKüçük yaşlarda tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ata Yıldırım, zamanla kukla sanatına gönül verdi.
Bursa Hayalleri Uğruna Mesleğinden Vazgeçerek, Kuklabaz OlduHayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz olduKüçük yaşlarda tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ata Yıldırım, zamanla kukla sanatına gönül verdi.
Hayalleri Uğruna Mesleğinden Vazgeçerek, Kuklabaz OlduKÜÇÜK yaşlarda tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ata Yıldırım, zamanla kukla sanatına gönül verdi.
%39'luk Büyüme İle Türkiye Ekonomisine DestekTürkiye 2018 yılında ekonomik anlamda düşük büyüme ve yüksek enflasyonla mücadele etti.
Roman Çocukların Filmi Cannes ve Altın Kedi'ye HazırlanıyorRoman çocukların filmi Cannes ve Altın Kedi'ye hazırlanıyor Roman çocuklar, Buca'dan Chaplin'e" isimli kısa filmle Cannes ve Altın Kedi'de Buca'yı temsil edecekİZMİR - İzmir'de, Buca Belediyesinin ödüllü merkezi Charlie Caplin Etüd Meslek ve Sanat Atölyesi, Roman çocukların içindeki sanat...
Bucalı Kadınlara Ücretsiz Psikolojik DestekKadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerden gelen kadınların yaşadığı sorunlar karşısında sosyal, psikolojik ve hukuki destek vermek için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Birimi...
Canlı Müzik Eşliğinde Sessiz Film GösterimiCanlı müzik eşliğinde sessiz film gösterimiESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öncülüğünde devam eden Eskişehir Uluslararası Film Festivali kapsamında Charlie Chaplin'in 'The Kid' isimli sessiz filmi, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın canlı performansı...
Buca'daki Atölye Önce Model Oldu, Şimdi de Ödül AldıRoman vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Göksu Mahallesi’nde hizmet veren Buca Belediyesi Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi önce model, şimdi de ödüllü oldu.
Sodem Ödüllerini Kılıçdaroğlu VerdiSODEM Ödüllerini Kılıçdaroğlu verdiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği tarafından ikinci kez düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında belediye başkanlarına ödüllerini takdim etti.
Kılıçdaroğlu Sodem Ödülleri Törenine KatıldıSosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2'incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sodem Ödülleri Törenine KatıldıSosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2’incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu.
Kaleiçi Old Town Festivali BaşladıKaleiçi Old Town Festivali başladıANTALYA - Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'ünsünü gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali'nin geleneksel korteji, jonglörler, tahta bacaklar ve masallardan fırlamış karakterleriyle Kaleiçi'nin masalı dünyasını sokağa taşıdı.
Afgan Charlie Chaplin, Halka Savaşı Unutturuyor- Afgan Charlie Chaplin, halka savaşı unutturuyorKABİL - Afganistanlı tiyatro oyuncusu Karim Asir, başkent Kabil sokaklarında halka açık gösteriler düzenleyerek savaş nedeniyle hayatları yıkılmış insanlara gülümsemeleri için bir sebep veriyor.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğer Bütün Konuları Yeniden Çerçevelersek, Mesafe Almamamız İçin Bir...ODTÜ’de bu yıl altıncısı düzenlenen Zeka ve Yetenek kongresi’ne katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ’’Eğer bütün konuları yeniden çerçeveleyip üzerinde düşünürsek kavramlarımızı yeniden gözden geçirirsek mesafe almamamız için bir sebep yok’’ dedi.
Amsterdam'da Bir Gün W/ Messı, Charlıe Chaplın!Merhaba arkadaşlar Bu hafta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ı geziyoruz.
Afgan Charlie Chaplin': Tehditlere Rağmen Halkımı Güldürmek İstiyorumAfganistan'ın Charlie Chaplin'i ülkesini esir alan terör saldırıları, intihar bombacıların eylemlerine rağmen, uğruna hayatını adadığı hedefinden vazgeçmiyor: Halkını güldürmek.
ABD'li Ünlü Oyun Yazarı Neil Simon Hayatını KaybettiBroadway'de çok sayıda oyunu sahnelenen, oyunlarının bir kısmı beyaz perdeye uyarlanan ünlü oyun yazarı ve senarist Neil Simon 91 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyaca Ünlü Simaları Karpuz Üzerine İşliyorUNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da bir aşçı, ince dokunuşlarla karpuz üzerine ünlülerin resimlerini yapıyor.
Dünyaca Ünlü Simaları Karpuz Üzerine İşliyorUNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da bir aşçı, ince dokunuşlarla karpuz üzerine ünlülerin resimlerini yapıyor.
5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri"Kino İstanbul tarafından organize edilen, "Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri"nin beşincisi 5-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Buca'da tatil bir başka güzelSpordan hobi sanata uzanan toplam 14 ayrı branşta açılan kurslara 20 günde 2550 minik Bucalı başvurarak ücretsiz eğitim görmeye başladı.
32 Branşta Yaz Kursları BaşlıyorBünyesindeki 6 ayrı merkezde resimden baleye uzanan 28 farklı branşta ücretsiz hobi sanat kursları açacak olan Buca Belediyesi , 4 tesisinde de 4 branşta ücretsiz yaz spor kursuyla Bucalı çocuklara keyifli bir yaz tatili sunacak.
İş ve Ekonomi Dünyasının GündemiTürkiye Katılım Bankaları Birliği 17.Olağan Genel Kurulu ToplantısıYer: Çırağan Palace KempinskiTarih: 9 MayısSaat: 08: 30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oluklu Mukavva Sanayi 4.
İş ve Ekonomi Dünyasının GündemiTürkiye Bankalar Birliği 61. Genel KuruluYer: Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Konferans SalonuTarih: 7 Mayıs PazartesiSaat: 10: 30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MediaMarkt Startup Challenge DayYer: Joint Idea /
Paris Düşünce Tarzımızı Nasıl Etkiledi?1940'larda entelektüellerin ve sanat camiasının merkezi haline gelen Paris düşünce tarzımızı nasıl etkiledi?
Elektral A.Ş. 40'ıncı Yılını Kutladıİzmir'in köklü firmalarından olan Elektral A.Ş. geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yılını kutladı.
Dünya Bir Kukla Sahnesi" Sergisi Açıldı - İstanbulYönetmen, oyun yazarı ve kukla sanatçısı Reha Bilgen'in hazırladığı "Dünya Bir Kukla Sahnesi" adlı sergi, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Dünya Bir Kukla Sahnesi" Sergisi AçıldıYönetmen, oyun yazarı ve kukla sanatçısı Reha Bilgen'in hazırladığı "Dünya Bir Kukla Sahnesi" adlı sergi, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Buca'nın Kursları Salonlara SığmıyorYaşamın tamamının bir eğitim süreci olduğunun altını çizmek için eğitim yatırımlarının merkezine sadece çocukları değil her yaştan vatandaşı koyan Buca Belediyesi açtığı hobi, spor ve meslek kursları ile binlerce Bucalıya eğitim veriyor.
Sinema Söyleşileri" Yabancı Yönetmenleri AğırladıSiyer Vakfı tarafından düzenlenen "4. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması" kapsamında yapılan "Sinema Söyleşileri" İngiltere, Filistin ve Hindistan'dan gelen yabancı yönetmenleri konuk etti.
Çocukları İçin Yaptığı Oyuncak Bebekler Geçim Kaynağı OlduEskişehir'de asıl mesleği inşaat mühendisliği olan kadın girişimci 42 yaşındaki Arzu Özer, ikiz çocuklarının sağlıklı oyuncaklarla oynayabilmesi için başladığı bebek yapımı sanatını (Doll art) geçim kaynağına dönüştürdü.
Haftanın Tarihine BakışKıbrıs'ta "Cumhuriyet" ilan edilmesine giden adım, Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis arasında, 5-11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.
Şen Makas Oyunu Nedim Saban Yönetiminde Şimdi Türkiye'deGuiness Rekorlar Kitabı'na geçen "ŞEN MAKAS" tiyatro severlerle buluşuyor.
Sessiz Sinemanın Devleri İzmir'de Buluşuyorİzmir Büyükşehir Belediyesi, "Sessiz Sinemada Güldürü" temasıyla "tüm zamanların en iyi filmleri" arasında gösterilen komedi klasiklerini İzmirlilerle buluşturuyor.