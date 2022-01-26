Charlie Chaplin Haberleri - Charlie Chaplin Kimdir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Charlie Chaplin Haberleri ››Charlie Chaplin
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Charlie Chaplin Haberleri

Charlie Chaplin haber, Charlie Chaplin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Charlie Chaplin

Charlie Chaplin Biyografisi

Doğum Tarihi16.4.1889 / 25.12.1977

Charlie Chaplin Kimdir ?

16 Nisan1889‘da Walworth, Londra‘da doğdu. Annesi Hannah ve babası Charles müzikhol oyuncularıydı. Onlarla beraber sahnede büyümüş ve erken yaşta dans edip şarkı söylemesini öğrenmişti. Charlie Chaplin 3 yaşındayken annesi ve babasının boşanmasından sonra annesi ve büyük kardeşi ile Lambert‘de yaşamaya başladı
Biyografinin devamı için tıklayın
En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

Bugünkü TV yayın akışında yer alan En Büyük Şaban filmi izleyicinin araştırmaları arasında yer alıyor. Şaban, parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır. Başrolde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı En Büyük Şaban konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.
Charlie Chaplin - 09.01.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Türkiye Otomobili Girişim Grubunun kısaltılmış adıyla sunulan TOGG'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2019'da Gebze'de katıldığı törende tanıtılmasıyla Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu.
Charlie Chaplin - 26.12.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Dünyanın önde gelen mühendislik projelerinden olan ve Asya ile Avrupa'yı deniz tabanının altından kara yoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Aralık 2016'da açıldı.
Charlie Chaplin - 19.12.2021
Mehmet Usta, oyunculuk mesleğinin zorluklarını söyleşide anlattı Açıklaması

Mehmet Usta, oyunculuk mesleğinin zorluklarını söyleşide anlattı Açıklaması

Oyuncu Mehmet Usta, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Sinema Söyleşileri" programına konuk oldu.
Charlie Chaplin - 21.10.2021
Sylvester Stallone öldü mü? Sylvester Stallone kimdir? Sylvester Stallone kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sylvester Stallone öldü mü? Sylvester Stallone kimdir? Sylvester Stallone kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sylvester Stallone öldü mü? Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Sylvester Stallone öldü mü?
Charlie Chaplin - 18.10.2021
Tarihte bugün ne oldu? 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 16 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 16 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Charlie Chaplin - 16.08.2021
Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında

Kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında

BEBEK KUCAĞINDATaşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan Heard'ün bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
Charlie Chaplin - 08.07.2021
62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı

62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı

62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı Şenlikte temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, denizlerdeki müsilajdan kurtulmak duasıyla göle maya çaldı 62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, düzenlenen etkinliklerle başladı.
Charlie Chaplin - 05.07.2021
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldı

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.
Charlie Chaplin - 05.07.2021
Kalamış Yaz Festivali başladı

Kalamış Yaz Festivali başladı

Kalamış Yaz Festivali başladı Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, Kalamış Atatürk parkında başladı.
Charlie Chaplin - 04.07.2021
Sonbahar sözleri: Sonbahar ile ilgili sözler, en hüzünlü, anlamlı sonbahar mevsim sözleri! İstanbul'da sonbahar sözleri nelerdir?

Sonbahar sözleri: Sonbahar ile ilgili sözler, en hüzünlü, anlamlı sonbahar mevsim sözleri! İstanbul'da sonbahar sözleri nelerdir?

Sonbahar en huzurlu mevsimlerin başında gelmektedir. Sonbahar ile ilgili manalı, anlamlı, huzurlu sözler nelerdir merak ediliyor. Sizler için en iyi sonbahar sözlerini derledik. Peki, Sonbahar sözleri 2021 nelerdir? Sonbahar ile ilgili sözler nedir? En güzel sonbahar mevsim sözleri, sonbaharla ilgili sözler, sonbaharı anlatan huzurlu sözler nelerdir? Tüm sonbahar sözlerine haberimizden bakabilirsiniz...
Charlie Chaplin - 22.06.2021
Deniz Akkaya'dan çarpıcı açıklamalar: Ölümsüz olmak için kendime bu kadar iyi bakıyorum

Deniz Akkaya'dan çarpıcı açıklamalar: Ölümsüz olmak için kendime bu kadar iyi bakıyorum

? Hangi gizli yanınızın duyulması sizi daha mahcup eder: Yaşlı hastalara kitap okumanız mı, İstiklal Savaşı gazilerine elişi hediyeler göndermeniz mi?Mahcup etmez. Mahcubiyet benim literatürümde yok. Madem bulup öğrendin, gurur duymak daha yoğundur bende.
Charlie Chaplin - 21.06.2021
Yenilenen MUBI Uygulaması LG Smart TV'lere eklendi

Yenilenen MUBI Uygulaması LG Smart TV'lere eklendi

Sinemaseverler MUBI'nin oluşturulmuş seçkisinde yer alan yüzlerce film arasından dilediklerini, LG Smart TV'lerin görüntü ve ses kalitesi eşliğinde izleyebilecek.
Charlie Chaplin - 08.05.2021
Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Nisan'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Nisan'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Charlie Chaplin - 16.04.2021
Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Charlie Chaplin - 08.04.2021
Tarihte bugün ne oldu? 2 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Nisan'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 2 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Nisan'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Charlie Chaplin - 02.04.2021
Tarihte bugün ne oldu? 1 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Mart'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 1 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Mart'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 1 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Mart'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Charlie Chaplin - 01.03.2021
Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Charlie Chaplin - 23.02.2021
Tarihte bugün ne oldu? 7 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 7 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Charlie Chaplin - 07.02.2021
Tarihte bugün ne oldu? 5 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 5 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 5 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Charlie Chaplin - 05.02.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Kıbrıs'ta "Cumhuriyet"in ilan edilmesine giden adım, Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis arasında 5-11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.
Charlie Chaplin - 31.01.2021
Türker İnanoğlu'ndan Yeşilçam ve Kanlıca anıları

Türker İnanoğlu'ndan Yeşilçam ve Kanlıca anıları

Acısıyla tatlısıyla bir ömürTürker İnanoğlu, Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken 19 yaşında reji asistanı olarak adım attığı Yeşilçam'a 65 sene aralıksız hizmet vermiş;
Charlie Chaplin - 09.01.2021
Tarihte bugün ne oldu? 2 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 2 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Charlie Chaplin - 02.01.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Kıbrıs Türkleri, 29 Aralık 1967'de, Ada'da 1960 Anayasası tam olarak işletilinceye kadar, "Kıbrıs Geçici Türk Yönetimini kurdu.
Charlie Chaplin - 27.12.2020
Charlie Chaplin kimdir? Charlie Chaplin ne zaman öldü? Charlie Chaplin'in hayatı

Charlie Chaplin kimdir? Charlie Chaplin ne zaman öldü? Charlie Chaplin'in hayatı

Siyah- beyaz ve sessiz filmlerin kahramanı Charlie Chaplin'in ölümünün 43. yılı. Oscar ile ödüllendiren, tüm dünyanın alkışladığı Charlie Chaplin Şarlo karakteriyle ünlendi. Peki, Charlie Chaplin kimdir? Charlie Chaplin ne zaman öldü? Charlie Chaplin'in hayatı
Charlie Chaplin - 25.12.2020
Tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Charlie Chaplin - 25.12.2020
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu.
Charlie Chaplin - 20.12.2020
Piyanist Anjelika Akbar Antalya'da sahne aldı

Piyanist Anjelika Akbar Antalya'da sahne aldı

Piyanist Anjelika Akbar, Antalya'da konser verdi.
Charlie Chaplin - 25.10.2020
Bursa'da nostaljik sergi açıldı

Bursa'da nostaljik sergi açıldı

Bursa'da 35 yıldır eski radyo, televizyon ve gramofonları tamir ederek çalışır hale getiren Ahmet Ali Şağın'ın 100 parçadan oluşan sergisi, açıldı.
Charlie Chaplin - 07.10.2020
Yapay Zeka Rutin İşlerde İnsanların Yerine Kullanılacak! Gelecek Şekilleniyor

Yapay Zeka Rutin İşlerde İnsanların Yerine Kullanılacak! Gelecek Şekilleniyor

Yapay zekaya bazılarının çok büyük korkusu olurken kimilerinin de gelecek umutlarını bağladığı bir alana dönüştü.
Charlie Chaplin - 18.06.2020
Tarihte Bugün! Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihte bugün! Olaylar, doğumlar ve ölümler!

Tarihte Bugün! Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihte bugün! Olaylar, doğumlar ve ölümler!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Detaylar haberimizde.
Charlie Chaplin - 16.04.2020
Karantina günleri için 10 isim 10 film önerisi

Karantina günleri için 10 isim 10 film önerisi

NİLGÜN BELGÜNThe Irish Man - Martin ScorsesDiana'nın Hikayesi - Tom Jennings, David Tillman.Evlilik Hikayesi - Noah BaumbachBir zamanlar Hollywood'da - Quentin TarantinoPiyanist - Roman PolanskiBaba serisiŞeytanın Avukatı - Taylor HackfordKelebeğin Rüyası - Yılmaz ErdoğanAile Arasında -...
Charlie Chaplin - 18.03.2020
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Kıbrıs'ta "Cumhuriyet"in ilan edilmesine giden adım, Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis arasında, 5-11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.
Charlie Chaplin - 02.02.2020
Müdür bana neden 'kal' demedin?

Müdür bana neden 'kal' demedin?

? Takip ettiğim kadarıyla beyaz yakalılara yüklenmeye devam ediyorsun. Hatta son gösterinde çıtayı yükseltip eski müdürüne sürpriz yapmışsın.
Charlie Chaplin - 28.01.2020
Tatilde eğlencenin keyfi burada

Tatilde eğlencenin keyfi burada

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini sömestr tatilinde birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor.
Charlie Chaplin - 17.01.2020
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı kutlamaları 5 Ocak'ta "1981 Atatürk Yılı" başlığıyla başladı.
Charlie Chaplin - 29.12.2019
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Rusya Savunma Bakanlığına ait Tupolev Tu-154 tipi uçak, 25 Aralık 2016'da Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz'e düştü.
Charlie Chaplin - 22.12.2019
Dünyaca Ünlü İsimlerin Aslında Normal İnsanlar Olduğunu Gösterdikleri Güzel Fotoğrafları

Dünyaca Ünlü İsimlerin Aslında Normal İnsanlar Olduğunu Gösterdikleri Güzel Fotoğrafları

Başlamadan söyleyeyim en çok Robin Williams'a gülüp, Arnold ve Silvester'a şaşırdım, en güzel pozlardan birisi de Muhammed Ali ile Beatles'ın yumruk fotosu. Bu fotoğraflara bakınca hepsinin aslında normal insanlar gibi eğlendiğini görebilirsiniz.
Charlie Chaplin - 26.11.2019
Dönerin önlenemez yükselişi...

Dönerin önlenemez yükselişi...

Döner hakkında sempozyumlar düzenleniyor, tezlere konu oluyor, kitabı yazılıyor.
Charlie Chaplin - 24.11.2019
Erdemir'den kültür sanat faaliyetlerine bir destek daha

Erdemir'den kültür sanat faaliyetlerine bir destek daha

Zonguldak'ın Ereğli Kaymakamlığı tarafından planlanan kültür sanat etkinlikleri kapsamında 11 Kasım'da Erdemir'in katkılarıyla Şen Makas isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Charlie Chaplin - 13.11.2019
'Yürü, yürü, yürü...'Kenya'lım yürü...

'Yürü, yürü, yürü...'Kenya'lım yürü...

Nerde kalmıştık? Yaş ilerledikçe ve izlenen filmlerin sayısı arttıkça 'flaş bellek'teki yerler azalıyor, hatıralar ve konular birbirinin içine geçiyor.
Charlie Chaplin - 10.11.2019
İstanbul maratonu renkli anlara sahne oldu 2

İstanbul maratonu renkli anlara sahne oldu 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl İstanbul Senin Durma Koş temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.
Charlie Chaplin - 03.11.2019
İstanbul maratonu renkli anlara sahne oldu

İstanbul maratonu renkli anlara sahne oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl İstanbul Senin Durma Koş temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.
Charlie Chaplin - 03.11.2019
İSTANBUL MARATONU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

İSTANBUL MARATONU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "İstanbul Senin Durma Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.
Charlie Chaplin - 03.11.2019
İstanbul Maratonu renkli anlara sahne oldu

İstanbul Maratonu renkli anlara sahne oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "İstanbul Senin Durma Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.
Charlie Chaplin - 03.11.2019
Kavaklılar Derneğinden engellilere destek

Kavaklılar Derneğinden engellilere destek

Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, yeni kurulan Atakum 55 Engeliler Derneğini ziyaret ederek, "Milli ve ortak değerlerimizin derneğiniz içindeki atölyede resmedilmesi ve bu resimlerin çoğaltılması ile topluma sunulması takdire şayandır" dedi.
Charlie Chaplin - 17.10.2019
Kadıköy 3 ay boyunca festival havası yaşadı

Kadıköy 3 ay boyunca festival havası yaşadı

KADIKÖY Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu.
Charlie Chaplin - 29.09.2019
Kadıköy, 3 ay boyunca festival havası yaşadı

Kadıköy, 3 ay boyunca festival havası yaşadı

Haber İstanbul DHAKadıköy Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu.
Charlie Chaplin - 29.09.2019
Kadıköy 3 ay boyunca festival havası yaşadı

Kadıköy 3 ay boyunca festival havası yaşadı

KADIKÖY Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu.
Charlie Chaplin - 29.09.2019
Kadıköy, 3 ay boyunca festival havası yaşadı

Kadıköy, 3 ay boyunca festival havası yaşadı

Haber: İstanbul / DHAKadıköy Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu.
Charlie Chaplin - 29.09.2019
Tarihte bugün 16 Ağustos: Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıyan Zürih ve Londra Antlaşmaları imzalandı

Tarihte bugün 16 Ağustos: Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıyan Zürih ve Londra Antlaşmaları imzalandı

Birleşik Krallık, Türkiye, Yunanistan ile Kıbrıs'taki Rum ve Türk milletleri arasında 11 Şubat 1959 ile 19 Şubat 1959 tarihinde imzalanan Zürih ve Londra Antlaşmaları sayesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsız olması sağlandı. Peki, Tarihte bugün neler oldu? Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?
Charlie Chaplin - 16.08.2019
Kadıköy Festivali'nin açılışı Charlie Chaplin'den

Kadıköy Festivali'nin açılışı Charlie Chaplin'den

Charlie Chaplin'in 1921 yılında çektiği, ilk uzun metraj sessiz filmi Yumurcak'a Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik etti.
Charlie Chaplin - 23.07.2019
Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendi

Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendi

SİNEMANIN unutulmaz ismi Charlie Chaplin'in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi.
Charlie Chaplin - 23.07.2019
Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendi

Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendi

Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendiİSTANBUL, (DHA) - SİNEMANIN unutulmaz ismi Charlie Chaplin'in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi.
Charlie Chaplin - 23.07.2019
Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendi

Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendi

SİNEMANIN unutulmaz ismi Charlie Chaplin'in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi.
Charlie Chaplin - 23.07.2019
Kalamış'ta senfoni orkestrası eşliğinde yazlık sinema

Kalamış'ta senfoni orkestrası eşliğinde yazlık sinema

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği açık hava sineması Kalamış Parkı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.
Charlie Chaplin - 23.07.2019
KADFEST 22 Temmuz'da başlayacak

KADFEST 22 Temmuz'da başlayacak

Uluslararası Kadıköy Festivali (KADFEST), 22 Temmuz'da "Yıldızlar Altında Sinema" ile Kalamış Park'ında başlayacak.
Charlie Chaplin - 20.07.2019
Buca Belediyesinde kadınların günü

Buca Belediyesinde kadınların günü

Buca Belediyesi'nin semt evlerindeki kadın kursiyerleri, yıl boyu yaptığı el emeklerini belediye binası önünde sergiledi.
Charlie Chaplin - 06.07.2019
Buca'da şenlikli mezuniyet

Buca'da şenlikli mezuniyet

İzmir'de, Buca Belediyesi'nin 2018-2019 sezonu hobi, sanat ve meslek kursları öğrencileri, Sanat Kursları Şenliğiyle mezun oluyor.
Charlie Chaplin - 10.06.2019
Buca'da şenlikli mezuniyet

Buca'da şenlikli mezuniyet

Buca Belediyesi'nin 2018 – 2019 sezonunu hobi, sanat ve meslek kursları öğrencileri, Sanat Kursları Şenliği'yle mezun oluyor.
Charlie Chaplin - 10.06.2019
Ömer Çelik: Tartışmaların Tekrar Gündeme Gelmemesi İçin Ysk Gereken Tedbirleri Alacaktır

Ömer Çelik: Tartışmaların Tekrar Gündeme Gelmemesi İçin Ysk Gereken Tedbirleri Alacaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her seçim bir tecrübedir.
Charlie Chaplin - 10.05.2019
Ömer Çelik: Tartışmaların Tekrar Gündeme Gelmemesi İçin Ysk Gereken Tedbirleri Alacaktır

Ömer Çelik: Tartışmaların Tekrar Gündeme Gelmemesi İçin Ysk Gereken Tedbirleri Alacaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her seçim bir tecrübedir.
Charlie Chaplin - 10.05.2019
AK Parti Mkyk Toplantısı

AK Parti Mkyk Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu seçimde yaşanan tartışmaların tekrar gündeme gelmemesi için hem YSK gereken tedbirleri alacaktır hem de siyasi partiler olarak biz gereken tedbirleri alacağız" dedi.
Charlie Chaplin - 10.05.2019
Sosyal Medya Yardımıyla Köy Okuluna Kütüphane Kurdu

Sosyal Medya Yardımıyla Köy Okuluna Kütüphane Kurdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki köy okulunda ücretli öğretmenlik yapan Aykut Karademir, oluşturduğu kütüphaneye sosyal medya üzerinden başlattığı "1 Kitap 2 Kanat" kampanyasıyla yaklaşık 350 kitap kazandırarak, öğrencilere kitap sevgisi aşıladı.
Charlie Chaplin - 27.04.2019
Hayalleri Uğruna Mesleğinden Vazgeçerek, Kuklabaz Oldu

Hayalleri Uğruna Mesleğinden Vazgeçerek, Kuklabaz Oldu

Küçük yaşlarda tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ata Yıldırım, zamanla kukla sanatına gönül verdi.
Charlie Chaplin - 18.02.2019
Bursa Hayalleri Uğruna Mesleğinden Vazgeçerek, Kuklabaz Oldu

Bursa Hayalleri Uğruna Mesleğinden Vazgeçerek, Kuklabaz Oldu

Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz olduKüçük yaşlarda tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ata Yıldırım, zamanla kukla sanatına gönül verdi.
Charlie Chaplin - 18.02.2019
Hayalleri Uğruna Mesleğinden Vazgeçerek, Kuklabaz Oldu

Hayalleri Uğruna Mesleğinden Vazgeçerek, Kuklabaz Oldu

KÜÇÜK yaşlarda tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ata Yıldırım, zamanla kukla sanatına gönül verdi.
Charlie Chaplin - 18.02.2019
%39'luk Büyüme İle Türkiye Ekonomisine Destek

%39'luk Büyüme İle Türkiye Ekonomisine Destek

Türkiye 2018 yılında ekonomik anlamda düşük büyüme ve yüksek enflasyonla mücadele etti.
Charlie Chaplin - 11.02.2019
Roman Çocukların Filmi Cannes ve Altın Kedi'ye Hazırlanıyor

Roman Çocukların Filmi Cannes ve Altın Kedi'ye Hazırlanıyor

Roman çocukların filmi Cannes ve Altın Kedi'ye hazırlanıyor Roman çocuklar, Buca'dan Chaplin'e" isimli kısa filmle Cannes ve Altın Kedi'de Buca'yı temsil edecekİZMİR - İzmir'de, Buca Belediyesinin ödüllü merkezi Charlie Caplin Etüd Meslek ve Sanat Atölyesi, Roman çocukların içindeki sanat...
Charlie Chaplin - 26.12.2018
Bucalı Kadınlara Ücretsiz Psikolojik Destek

Bucalı Kadınlara Ücretsiz Psikolojik Destek

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerden gelen kadınların yaşadığı sorunlar karşısında sosyal, psikolojik ve hukuki destek vermek için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Birimi...
Charlie Chaplin - 09.12.2018
Canlı Müzik Eşliğinde Sessiz Film Gösterimi

Canlı Müzik Eşliğinde Sessiz Film Gösterimi

Canlı müzik eşliğinde sessiz film gösterimiESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öncülüğünde devam eden Eskişehir Uluslararası Film Festivali kapsamında Charlie Chaplin'in 'The Kid' isimli sessiz filmi, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın canlı performansı...
Charlie Chaplin - 23.11.2018
Buca'daki Atölye Önce Model Oldu, Şimdi de Ödül Aldı

Buca'daki Atölye Önce Model Oldu, Şimdi de Ödül Aldı

Roman vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Göksu Mahallesi’nde hizmet veren Buca Belediyesi Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi önce model, şimdi de ödüllü oldu.
Charlie Chaplin - 16.10.2018
Sodem Ödüllerini Kılıçdaroğlu Verdi

Sodem Ödüllerini Kılıçdaroğlu Verdi

SODEM Ödüllerini Kılıçdaroğlu verdiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği tarafından ikinci kez düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında belediye başkanlarına ödüllerini takdim etti.
Charlie Chaplin - 12.10.2018
Kılıçdaroğlu Sodem Ödülleri Törenine Katıldı

Kılıçdaroğlu Sodem Ödülleri Törenine Katıldı

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2'incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu.
Charlie Chaplin - 12.10.2018
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sodem Ödülleri Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sodem Ödülleri Törenine Katıldı

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2’incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu.
Charlie Chaplin - 12.10.2018
Kaleiçi Old Town Festivali Başladı

Kaleiçi Old Town Festivali Başladı

Kaleiçi Old Town Festivali başladıANTALYA - Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'ünsünü gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali'nin geleneksel korteji, jonglörler, tahta bacaklar ve masallardan fırlamış karakterleriyle Kaleiçi'nin masalı dünyasını sokağa taşıdı.
Charlie Chaplin - 12.10.2018
Afgan Charlie Chaplin, Halka Savaşı Unutturuyor

Afgan Charlie Chaplin, Halka Savaşı Unutturuyor

- Afgan Charlie Chaplin, halka savaşı unutturuyorKABİL - Afganistanlı tiyatro oyuncusu Karim Asir, başkent Kabil sokaklarında halka açık gösteriler düzenleyerek savaş nedeniyle hayatları yıkılmış insanlara gülümsemeleri için bir sebep veriyor.
Charlie Chaplin - 01.10.2018
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Eğer Bütün Konuları Yeniden Çerçevelersek, Mesafe Almamamız İçin Bir...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğer Bütün Konuları Yeniden Çerçevelersek, Mesafe Almamamız İçin Bir...

ODTÜ’de bu yıl altıncısı düzenlenen Zeka ve Yetenek kongresi’ne katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ’’Eğer bütün konuları yeniden çerçeveleyip üzerinde düşünürsek kavramlarımızı yeniden gözden geçirirsek mesafe almamamız için bir sebep yok’’ dedi.
Charlie Chaplin - 29.09.2018
Amsterdam'da Bir Gün W/ Messı, Charlıe Chaplın!

Amsterdam'da Bir Gün W/ Messı, Charlıe Chaplın!

Merhaba arkadaşlar Bu hafta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ı geziyoruz.
Charlie Chaplin - 14.09.2018
Afgan Charlie Chaplin': Tehditlere Rağmen Halkımı Güldürmek İstiyorum

Afgan Charlie Chaplin': Tehditlere Rağmen Halkımı Güldürmek İstiyorum

Afganistan'ın Charlie Chaplin'i ülkesini esir alan terör saldırıları, intihar bombacıların eylemlerine rağmen, uğruna hayatını adadığı hedefinden vazgeçmiyor: Halkını güldürmek.
Charlie Chaplin - 13.09.2018
ABD'li Ünlü Oyun Yazarı Neil Simon Hayatını Kaybetti

ABD'li Ünlü Oyun Yazarı Neil Simon Hayatını Kaybetti

Broadway'de çok sayıda oyunu sahnelenen, oyunlarının bir kısmı beyaz perdeye uyarlanan ünlü oyun yazarı ve senarist Neil Simon 91 yaşında hayatını kaybetti.
Charlie Chaplin - 26.08.2018
Dünyaca Ünlü Simaları Karpuz Üzerine İşliyor

Dünyaca Ünlü Simaları Karpuz Üzerine İşliyor

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da bir aşçı, ince dokunuşlarla karpuz üzerine ünlülerin resimlerini yapıyor.
Charlie Chaplin - 22.08.2018
Dünyaca Ünlü Simaları Karpuz Üzerine İşliyor

Dünyaca Ünlü Simaları Karpuz Üzerine İşliyor

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da bir aşçı, ince dokunuşlarla karpuz üzerine ünlülerin resimlerini yapıyor.
Charlie Chaplin - 22.08.2018
5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri'

5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri"

Kino İstanbul tarafından organize edilen, "Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri"nin beşincisi 5-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Charlie Chaplin - 08.08.2018
Buca'da tatil bir başka güzel

Buca'da tatil bir başka güzel

Spordan hobi sanata uzanan toplam 14 ayrı branşta açılan kurslara 20 günde 2550 minik Bucalı başvurarak ücretsiz eğitim görmeye başladı.
Charlie Chaplin - 28.06.2018
32 Branşta Yaz Kursları Başlıyor

32 Branşta Yaz Kursları Başlıyor

Bünyesindeki 6 ayrı merkezde resimden baleye uzanan 28 farklı branşta ücretsiz hobi sanat kursları açacak olan Buca Belediyesi , 4 tesisinde de 4 branşta ücretsiz yaz spor kursuyla Bucalı çocuklara keyifli bir yaz tatili sunacak.
Charlie Chaplin - 26.05.2018
İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 17.Olağan Genel Kurulu ToplantısıYer: Çırağan Palace KempinskiTarih: 9 MayısSaat: 08: 30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oluklu Mukavva Sanayi 4.
Charlie Chaplin - 09.05.2018
İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel KuruluYer: Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Konferans SalonuTarih: 7 Mayıs PazartesiSaat: 10: 30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MediaMarkt Startup Challenge DayYer: Joint Idea /
Charlie Chaplin - 07.05.2018
Paris Düşünce Tarzımızı Nasıl Etkiledi?

Paris Düşünce Tarzımızı Nasıl Etkiledi?

1940'larda entelektüellerin ve sanat camiasının merkezi haline gelen Paris düşünce tarzımızı nasıl etkiledi?
Charlie Chaplin - 03.04.2018
Elektral A.Ş. 40'ıncı Yılını Kutladı

Elektral A.Ş. 40'ıncı Yılını Kutladı

İzmir'in köklü firmalarından olan Elektral A.Ş. geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yılını kutladı.
Charlie Chaplin - 31.03.2018
Dünya Bir Kukla Sahnesi' Sergisi Açıldı - İstanbul

Dünya Bir Kukla Sahnesi" Sergisi Açıldı - İstanbul

Yönetmen, oyun yazarı ve kukla sanatçısı Reha Bilgen'in hazırladığı "Dünya Bir Kukla Sahnesi" adlı sergi, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Charlie Chaplin - 19.03.2018
Dünya Bir Kukla Sahnesi' Sergisi Açıldı

Dünya Bir Kukla Sahnesi" Sergisi Açıldı

Yönetmen, oyun yazarı ve kukla sanatçısı Reha Bilgen'in hazırladığı "Dünya Bir Kukla Sahnesi" adlı sergi, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Charlie Chaplin - 19.03.2018
Buca'nın Kursları Salonlara Sığmıyor

Buca'nın Kursları Salonlara Sığmıyor

Yaşamın tamamının bir eğitim süreci olduğunun altını çizmek için eğitim yatırımlarının merkezine sadece çocukları değil her yaştan vatandaşı koyan Buca Belediyesi açtığı hobi, spor ve meslek kursları ile binlerce Bucalıya eğitim veriyor.
Charlie Chaplin - 27.02.2018
Sinema Söyleşileri' Yabancı Yönetmenleri Ağırladı

Sinema Söyleşileri" Yabancı Yönetmenleri Ağırladı

Siyer Vakfı tarafından düzenlenen "4. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması" kapsamında yapılan "Sinema Söyleşileri" İngiltere, Filistin ve Hindistan'dan gelen yabancı yönetmenleri konuk etti.
Charlie Chaplin - 16.02.2018
Çocukları İçin Yaptığı Oyuncak Bebekler Geçim Kaynağı Oldu

Çocukları İçin Yaptığı Oyuncak Bebekler Geçim Kaynağı Oldu

Eskişehir'de asıl mesleği inşaat mühendisliği olan kadın girişimci 42 yaşındaki Arzu Özer, ikiz çocuklarının sağlıklı oyuncaklarla oynayabilmesi için başladığı bebek yapımı sanatını (Doll art) geçim kaynağına dönüştürdü.
Charlie Chaplin - 16.02.2018
Haftanın Tarihine Bakış

Haftanın Tarihine Bakış

Kıbrıs'ta "Cumhuriyet" ilan edilmesine giden adım, Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis arasında, 5-11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.
Charlie Chaplin - 05.02.2018
Şen Makas Oyunu Nedim Saban Yönetiminde Şimdi Türkiye'de

Şen Makas Oyunu Nedim Saban Yönetiminde Şimdi Türkiye'de

Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen "ŞEN MAKAS" tiyatro severlerle buluşuyor.
Charlie Chaplin - 05.02.2018
Sessiz Sinemanın Devleri İzmir'de Buluşuyor

Sessiz Sinemanın Devleri İzmir'de Buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Sessiz Sinemada Güldürü" temasıyla "tüm zamanların en iyi filmleri" arasında gösterilen komedi klasiklerini İzmirlilerle buluşturuyor.
Charlie Chaplin - 03.01.2018
Haftanın Tarihine Bakış

Haftanın Tarihine Bakış

Türk lirası (TL), bol sıfırlarından 1 Ocak 2005'te kurtuldu.
Charlie Chaplin - 01.01.2018
title