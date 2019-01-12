- Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın Kanada'da

TORONTO - Tayland'da, ailesinin şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken Bangkok'taki havaalanında alıkonulan Suudi Rahaf Muhammed el Kunun iltica talebinde bulunduğu ve olumlu yanıt aldığı Kanada'ya geldi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği himayesinde Kanada'ya geçici olarak giriş yapmasına izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç kadın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ülkenin dışişleri bakanı tarafından karşılandı. Çok uzun ve yorucu bir yolculuk geçirdiğini belirten Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, "Bu çok cesur bir Kanadalı" şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ailesinden kaçan Suudi Rahaf Muhammed el-Kanun'un iltica talebine olumlu yanıt vermiş, "Bildiğiniz üzere Kanada Rahaf Muhammed el-Kanun'un durumunu takip ediyor. Tayland'daki diplomatlarımız, başta ABD'li olmak üzere müttefiklerimiz ve partnerlerimiz ile görüşüyor. Birleşmiş Milletler Kanada'ya el-Kanun'u sığınmacı olarak kabul etmemiz için talepte bulundu ve biz de BM'nin talebini kabul ettik. Bu yapmaktan memnun olduğumuz bir şey çünkü Kanada insan hakları ve kadın hakları için mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu anlayan bir ülke. Ben BM'nin talebini kabul ettiğimizi onaylayabilirim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kaynak: İHA