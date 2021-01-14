Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı kaç yaşında, nereli? Taylan Antalyalı futbol kariyeri!

Orta saha mevkiinde forma giyen, 1 yıldır Galatasaray'da top koşturan başarılı isim Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı kaç yaşında, nereli? Taylan Antalyalı futbol kariyeri!

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

Taylan Antalyalı,. 8 Ocak 1995, Yatağan, Muğla doğumlu Türk futbolcu. Galatasaray'da forma giymektedir. 1995 yılının Ocak ayında Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğan Taylan, 2006'da yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi. 2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor başkanı Bektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulundu.

TAYLAN ANTALYALI FUTBOL KARİYERİ

2014-2015 sezonu öncesi Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'ne imzayı attıktan sonra sırasıyla 2016 yılında Kayseri Erciyesspor'a daha sonra da 2016-17 sezonunda Hacettepe'ye kiralık olarak gönderildi. 2017-18 sezonunda Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen BB Erzurumspor'la üç yıllık sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunda Galatasaray'la dört yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray forması altındaki ilk golünü Süper Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a karşı oynanan maçın 89. dakikasında kaydetmiştir.O golün asistini de Jean Micheal Seri yapmıştır. 17 Aralık 2019 tarihinde Tuzlaspor ile yapılan Türkiye kupası 5.tur rovanş maçında Sofianne Feghouliye ilk asistini yapmıştır. 4 numaralı formayı giymektedir.

TAYLAN ANTALYALI MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2009 yılında ilk kez U-15 takımında forma giyen Taylan, 2011 yılında Türkiye'nin U-16 takımında forma giydi ve 12 maça çıkıp 4 gol atarak göz doldurdu. Sezonun devamında U-17 takımında forma giyen Antalyalı, 11 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 2012 yılında ise U-18 takımına kadar yükselen Taylan, 11 maça çıktı 5 gol kaydetti ve U-18 takımında kaptanlığa kadar yükseldi.