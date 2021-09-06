Tayini çıkan Çeltik Kaymakamı konvoyla uğurlandı
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Tayini çıkan Çeltik Kaymakamı konvoyla uğurlandı

Tayini çıkan Çeltik Kaymakamı konvoyla uğurlandı
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'nın Çeltik ilçesinden Giresun'un Çanakçı ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Beran Vuran, ilçe halkının oluşturduğu konvoyla uğurlandı.

Konya'nın Çeltik ilçesinden Giresun'un Çanakçı ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Beran Vuran, ilçe halkının oluşturduğu konvoyla uğurlandı.

Kaymakam Vuran, vatandaşların yoğun katılım sağladığı uğurlama programında gelenlerle vedalaşırken hüzünlendi.

Programda konuşan Kaymakam Vuran, Çeltik ilçesinin kendisinde ayrı bir yer ettiğini söyledi.

Çeltik'ten ayrılıyor olmaktan üzüntü duyduğunu dile getiren Vuran, şunları kaydetti:

"Bir yıldır görev yapmaktan mutluluk duyduğum; acısıyla tatlısıyla beraber anılar biriktirdiğimiz, misafirperverliğinizle sahiplenişinizle unutmayacağım Çeltikliler sizlerle beraber çalışmak hayatım boyunca edindiğim en güzel deneyimlerden, tecrübelerden ve mutluluklardan biri oldu. Ben Çeltikten razıyım Allah razı olsun. Bugün büyük bir jest yapmışınız duygulanmamak elde değil. Benim bir hakkım varsa tüm vatandaşlarımıza, kurum amirlerimize helali hoş olsun, hakkınızı helal edin koca yürekli cesur insanlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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