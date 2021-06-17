Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü Sahibin gözleri önünde tavuğunu yiyen vatandaş, tilki ile birlikte kayıp tavuklarını aradı Van'ın Özalp ilçesinde ahırdan tavuğunu gözleri önünde yiyen vatandaşın tilki ile ilginç diyaloğu güldürdü.

Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü

Sahibin gözleri önünde tavuğunu yiyen vatandaş, tilki ile birlikte kayıp tavuklarını aradı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde ahırdan tavuğunu gözleri önünde yiyen vatandaşın tilki ile ilginç diyaloğu güldürdü.

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerde Mahallesi'nde yaşayan Ayhan Özbek isimli vatandaş, akşamüstü tavuk seslerinin gelmesi üzerine ahıra gitti. İçeri giren Özbek, ahırda birkaç tavuk ile ağzında tavukla olan tilkiyi gördü. Tilki kümesten çıkıp bahçe duvarı yanına oturup rahat bir şekilde tavuğu yemeye başladı. Rahat tavırları hoşuna giden Özbek, tilki ile ilginç diyaloğa girdi. Tavuğu yiyen tilki, daha sonra bahçede yatmaya başladı. Bunu da gören Özbek, "Evet suçüstü yakalım seni. Buna bir isim takalım. Kaç tane tavuğumu yedin. Yoruldun mu lan. Gel, gel gel. Dur sana ekmek getireyim. Kaç tane yedin" diyerek ilginç bir diyalog ortaya çıktı. Özbek, daha sonra kayıp olan tavuklarını aramaya çıktığında tilkinin de kendisini takip ettiğini söyledi. Tilkinin bir tavuğunu yediğini söyleyen Özbek, horozunun ise halen kayıp olduğunu dile getirdi.

Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü
Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü
Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü
Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:37:34. #1.14#

title