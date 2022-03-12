Tavşanlılı Kıbrıs Gazisi Halil Göktaş toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya Tavşanlı'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Halil Göktaş toprağa verildi.
TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Tavşanlı'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Halil Göktaş toprağa verildi.
69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Halil Göktaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ulu Camii bahçesine götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halil Göktaş'ın cenazesi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, dost ve akrabalarının yanısıra gaziler ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA