Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde bir mahalle karantinaya alındı
Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde bir mahalle karantinaya alındı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi'nde, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması sonucu Orta Mahalle karantinaya alındı.
23.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:09
Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde bir mahalle karantinaya alındı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi'nde, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması sonucu Orta Mahalle karantinaya alındı.
Tepecik Beldesinde pandemi sürecinde vakaların artması nedeniyle Orta Mahalle Tavşanlı İlçe Jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatıldı.
Mahalle giriş çıkışları yasaklanırken belediye hoparlöründen ve Jandarma araçları megafonları ile sokağa çıkılmaması uyarıları sık sık yapıldı.
Kaynak: İHA