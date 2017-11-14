Tavşanlı'dan Arakan İçin Rekor Bağış
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Arakanlı müslümanlar için düzenlenen yardım kampanyasının sona erdiği bildirildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Arakanlı müslümanlar için düzenlenen yardım kampanyasının sona erdiği bildirildi.Toplanan yardımlar, Arakanlı Müslüman'a ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.
Kaymakam Yüksel Kara başkanlığındaki Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki törende Belediye Başkanı Mustafa Güler, belde belediye başkanları, Maden İş Sendikası Batı Anadolu Şube Başkanı Yusuf Yaman, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Davut Efe, Madeni Eşya Sanatkarlar ve Esnaf Odası Başkanı Yasin Demirci ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de teşekkür toplantısında hazır bulundu.
Kaymakam Yüksel Kara, ilçedeki tüm yardım sever sivil toplum kuruluşlarına ve Tavşanlı halkına Suriye'ye ve diğer mazlum ülkelere yapılan bağışlardan dolayı teşekkür etti.
Kaymakam Kara, "Kurumlar nezdinde 278 bin TL'yi buldu. Buna bireysel anlamda bankalara da paralar yatırıldı ve bu miktar 500 bin TL'yi geçmiştir. Bu vesile ile yapılan yardımların Allah nezdinde kabul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Mustafa Güler, "Dünya medyasına düşen bir haber vardı. Yaklaşık 2.5 milyon Müslüman sayısının 1 milyon 350 bine düştüğü söyleniyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Arakan'a uzatılan el gerçekten çok değerli. Yapılan yardımlar rakamsal anlamda Tavşanlı ölçeğinde çok büyük rakamlar. İlk defa bu meblağlar oluştu. Bu manada kuruş dahi olsa yapılan yardımlar nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Maden İş Batı Anadolu Şube Başkanı Yusuf Yaman ise, "Yardımlar konusunda Tavşanlımız çok duyarlı. Güzel bir birlik beraberlik gösteriliyor. İşçi kardeşlerimize yardım olacak denildiğinde elinden gelen gayreti göstererek katkı sağlıyorlar. Gerek kamu işçilerimiz gerekse Park Teknik çalışanları yardım ellerini uzatarak gereken desteği veriyorlar" şeklinde konuştu. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA