Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in katılımı ile gerçekleşti
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Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in katılımı ile gerçekleşti

Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in katılımı ile gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kütahya Valiliği, Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Belediyesi ile Kütahya Koruyucu Aile Derneği iş birliğinde Koruyucu Aile Günü Çocuk Şenliği düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kütahya Valiliği, Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Belediyesi ile Kütahya Koruyucu Aile Derneği iş birliğinde Koruyucu Aile Günü Çocuk Şenliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edilmesi kapsamında, "Koruyucu Aile Günü Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik'in katılımıyla yapılan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenliğe; Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kütahya Koruyucu Aile Derneği Başkanı Yasemin Çavdar, koruyucu aileler, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kütahya Valiliği Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı'nın konuşlandırıldığı etkinlikte çocuklar hem eğlenip hem öğrenirken, meydandaki animasyon ekiplerinin gösterileriyle de keyif dolu anlar yaşandı.

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayacak bir aile ortamına ihtiyaçları olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, "2012 yılında 12 olan koruyucu aile sayımız bugün 58 aileye ulaştı. 72 çocuğumuz, devletimizin gözetiminde koruyucu aile yanında. Bu ailelerimizin 33'ü il merkezinde, 16'sı Tavşanlı, 4'ü Gediz, 2'si Simav, 2'si Emet ve bir ailemiz de Altıntaş'ta yaşıyor" diye konuştu.

Koruyucu ailelere teşekkür eden Vali Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde koruyucu aile uygulamasının topluma anlatılması, bilinçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hepimizin görevi. Koruyucu ailelerimizin açtığı örnek yolu, sevgi hareketini tüm vatandaşlarımızın desteği ve sorumluluğuyla büyüterek devam ettireceğimize inanıyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Tavşanlı Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ve Nevada Hicaz Beşlisi grubunun konseriyle devam eden etkinlikte Vali Çelik ile protokol üyeleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in katılımı ile gerçekleşti
Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in katılımı ile gerçekleşti
Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in katılımı ile gerçekleşti
Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in katılımı ile gerçekleşti
Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in katılımı ile gerçekleşti
Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in katılımı ile gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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