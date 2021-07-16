Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu sene "Türkiye Geçilmez" sloganıyla 5.'si organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tavşanlı'da da bir dizi program düzenlendi.

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı zaferinin 5. yılı kutlanıyor. 251 şehidimizin rahmetle anıldığı etkinlikler sabah saatlerinde başlayıp gün boyunca devam etti. Tavşanlı'da protokol üyelerinin şehit aileleriyle birlikte şehitlik ziyaretiyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri; Karakova Semt Sahaları'ndaki sportif etkinlikler ve mehteran takımıyla birlikte gençlik yürüyüşleri ile sürdü. Milli birlik yürüyüşü ise saat 20.00'de tüm protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Saat Kulesi'nin önünden başladı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerin düzenleneceği alanda son buldu. Resmi tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Yunus Emre Camii İmam Hatibi Yunus Doğan Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı ve İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından da dua edildi.

Tavşanlı İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Güler'in konuşmalarıyla devam eden programda 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri Dilara Dağıstanlı, Erdem Turan, Ceren Muslu ve Beren Alparslan'ın şiirleri de yer aldı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi hain terör örgütüne karşı direnişini anlatan sinevizyon gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı Meydan'daki LED ekrandan izlendi. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 09:46:56. #1.16#

title