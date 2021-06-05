Tavas Shmyo ve Denizli Eczacı Odası'ndan İş Birliği
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Tavas Shmyo ve Denizli Eczacı Odası'ndan İş Birliği

Tavas Shmyo ve Denizli Eczacı Odası'ndan İş Birliği
Habermetre - Haberler | Toplum

Sektörün ihtiyaçlarına cevap veren kalifiye çalışanların yetiştirilmesi adına ders içerikleri yeniden düzenlenecekPAÜ Tavas SHMYO Müdürü Prof. Dr. Abdullah Akdoğan, Öğretim Üyeleri; Öğr. Gör. Fethi Geçimli, Öğr. Gör. Dr. Selin Engür Öztürk, Öğr. Gör.

Sektörün ihtiyaçlarına cevap veren kalifiye çalışanların yetiştirilmesi adına ders içerikleri yeniden düzenlenecek

PAÜ Tavas SHMYO Müdürü Prof. Dr. Abdullah Akdoğan, Öğretim Üyeleri; Öğr. Gör. Fethi Geçimli, Öğr. Gör. Dr. Selin Engür Öztürk, Öğr. Gör. Aslı Özge Fidan, Yüksek Okul Sekreteri Berkay Turgut Denizli Eczacı Odası Başkanlığını ziyaret etti. Heyet, Denizli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir dizi temasta bulundu. Eczacılık sektörünün talepleri doğrultusunda, Tavas SHMYO Eczane Hizmetleri Bölümünün ders içeriklerinin, eczanelerde çalışacak kalifiye ara eleman yetiştirilmesi noktasında, yeniden düzenlenmesi konusu görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı. Bu kapsamda Denizli Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeleri bu konuda bir çalışma gerçekleştirecek ve hazırladıkları raporu Tavas SHMYO yönetimine sunacak. Böylelikle ders içeriklerinde yapılacak düzenlemeler sonucunda, eczane sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim alan öğrencilerin mezuniyet sonrasında, kalifiye çalışanlar olarak bir adım öne geçmeleri hedefleniyor.

Tavas SHMYO ile Denizli Eczacı Odası'ndan Staj İş Birliği Protokolü

PAÜ Tavas SHMYO Müdürü Prof. Dr. Abdullah Akdoğan ve Yüksekokul Öğretim Üyelerinin Denizli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldiği görüşmede ayrıca öğrencilerin staj yerlerinin belirlenmesi konusunda bir iş birliği protokolü imzalandı. PAÜ Tavas SHMYO Müdürü Prof. Dr. Abdullah Akdoğan ile Denizli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Özdemir arasında imzalanan öğrencilerin stajına ilişkin protokol kapsamında, öğrencilerin staj yapacakları eczanelerin belirlenmesi konusunda Denizli Eczacı Odası aktif rol üstlenecek.

Kaynak: Habermetre

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