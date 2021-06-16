TAV, Balkanlarda sağlam adımlarla büyümeyi sürdürecek
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TAV, Balkanlarda sağlam adımlarla büyümeyi sürdürecek

Anadolu Ajansı / Husamedin Gina - Haberler | Güncel

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Havalimanları olarak eski Yugoslavya bölgesindeki tüm ihalelerle ilgilendiklerini belirterek, bu bölgede sağlam adımlarla büyümeyi sürdüreceklerini bildirdi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Havalimanları olarak eski Yugoslavya bölgesindeki tüm ihalelerle ilgilendiklerini belirterek, bu bölgede sağlam adımlarla büyümeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Şener, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile TAV'ın İştip şehrinde inşa etmeyi planladığı kargo havaalanının bütçesinin Kuzey Makedonya hükümeti kararıyla farklı altyapı projelerinde kullanılmak üzere ülkedeki belediyelere dağıtılması programına katıldı.

Şener, TAV Havalimanları'nın çalışmaları hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bütçenin, Üsküp'teki pistin iyileştirilmesi, terminalin genişletilmesi ile Ohri'deki terminalin geliştirilmesi için kullanılacağını söyledi.

Havalimanlarının bulundukları ülkelerin ve şehirlerin bir giriş kapısı olduğunu belirten Şener, "Bir göstergesi, mühendisliğinin göstergesi, mimarisinin göstergesi, finansman kabiliyetinin göstergesi... Bizden sonra bir sürü Türk yatırımcısı Kuzey Makedonya'ya geldi ve ciddi yatırımlar yaptı." dedi.

Balkanlarda Üsküp ve Ohri dışında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki havaalanını da işlettiklerini hatırlatan Şener, eski Yugoslavya bölgesindeki tüm ihalelerle ilgilendiklerini ve bu bölgede sağlam adımlarla büyümeyi sürdüreceklerini kaydetti.

"TAV'ın buraya gelmesiyle havaalanlarındaki turist sayısında 4 kat artış kaydedildi"

Sani Şener, Kuzey Makedonya'ya gelen turist sayısını artırmayı amaçladıklarını aktararak, TAV'ın buraya gelmesiyle havaalanlarındaki turist sayısında 4 kat artış kaydedildiğini bildirdi.

Yolcu sayısının artmasıyla Kuzey Makedonya ekonomisine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Şener, Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya gelen uçak seferi sayısının da artırıldığını vurguladı.

Şener, "Türkiye'de çok Üsküplü var. Hakikaten o kadar fazla ki biz burayı aldıktan sonra bizim holdingin telefon santrali kilitlenmişti." ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve siyasetin birbirine bağlı olduğuna işaret eden Şener, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı desteklediğini, bu nedenle iş insanlarının Kuzey Makedonya'yı "iyi piyasa" olarak gördüğünü söyledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev de yaklaşık 90 altyapı projesi ile vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirileceğini ifade ederek, bu bütçenin su altyapısı, kanalizasyon, yol inşası, kreş inşaları, ilkokul ve liselerin restorasyonu gibi projeler için kullanılacağını bildirdi.

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TAV, Balkanlarda sağlam adımlarla büyümeyi sürdürecek
TAV, Balkanlarda sağlam adımlarla büyümeyi sürdürecek
TAV, Balkanlarda sağlam adımlarla büyümeyi sürdürecek
TAV, Balkanlarda sağlam adımlarla büyümeyi sürdürecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina

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