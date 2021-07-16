Tatvan ve Ahlat'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı
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Tatvan ve Ahlat'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Tatvan çarşı merkezinde düzenlenen programdan detaylar Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser'in konuşması Tatvan Belediye Başkanı M.

Tatvan çarşı merkezinde düzenlenen programdan detaylar

Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser'in konuşması

Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani'nin konuşması

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması

Ahlat Kaymakam Fikret Dağ'ın konuşması

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Tatvan ve Ahlat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı
Tatvan ve Ahlat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı
Tatvan ve Ahlat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı
Tatvan ve Ahlat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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