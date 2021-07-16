Tatvan ve Ahlat'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı
Tatvan çarşı merkezinde düzenlenen programdan detaylar Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser'in konuşması Tatvan Belediye Başkanı M.
Tatvan çarşı merkezinde düzenlenen programdan detaylar
Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser'in konuşması
Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani'nin konuşması
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması
Ahlat Kaymakam Fikret Dağ'ın konuşması
Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir