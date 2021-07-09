Tatvan'da randevusuz aşıya ilgili arttı
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Tatvan'da randevusuz aşıya ilgili arttı

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

?Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kurulan çadırda vatandaşlar randevu alamadan aşı oluyor.

?Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kurulan çadırda vatandaşlar randevu alamadan aşı oluyor.

Aşı Birimi Sorumlusu Hatice Kıray, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların randevusuz aşıya ilgi gösterdiğini söyledi.

Kalabalığın yoğun olduğu noktada aşı çadırı kurduklarını anlatan Kıray, şunları kaydetti:

"Cuma namazı çıkışında yoğunluk oldu. İnsanları hem aşı hakkında bilgilendiriyoruz, hem de aşı oranında artış için insanları yönlendirmeye çalışıyoruz. Aşımızla ilgili lojistik bir sıkıntımız yok. Randevu oluşturmak için herhangi bir problem yaşamadan herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı olmadan bu hastalıktan, virüsten kurtuluşumuzun gerçekleşmeyeceğini gördük. Herkesin bu konuda bilinçlenmesini ve herkesin birbirini yönlendirmesini talep ediyoruz."

Aşı olan Enes Tarlan ise, "BHayırlısıyla aşımızı olduk. Herkesin aşı olması gerekiyor. Bu hastalıktan başka türlü kurtulmamız mümkün değil." dedi.

Tatvan'da randevusuz aşıya ilgili arttı
Tatvan'da randevusuz aşıya ilgili arttı
Tatvan'da randevusuz aşıya ilgili arttı
Tatvan'da randevusuz aşıya ilgili arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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