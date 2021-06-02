Tatvan'da el sanatları sergisi açıldı
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Tatvan'da el sanatları sergisi açıldı

Tatvan'da el sanatları sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki Aile Destek Merkezi, Tatvan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi ve Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki Aile Destek Merkezi, Tatvan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi ve Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

Tatvan Halk Eğitim Merkezindeki serginin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, eğitim öğretim dönemi boyunca hazırlanan ürünlerin Pazartesi gününe kadar vatandaşların beğenisine sunulacağını söyledi.

Salgından dolayı kursların çoğu zaman kapalı olduğunu belirten Korkmaz, "Uygun görülen zamanlarda kurs hocaları ve kursiyerler tedbirler çerçevesinde titiz çalışmalar yürüttü. Burada yaklaşık 50 ürün sergilendi. Emeklerinden dolayı kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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