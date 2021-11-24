Tatvan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Belediye Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.
Sinevizyon gösterisi, şiir ve müzik dinletisinin ardından öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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