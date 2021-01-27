Tatvan Belediyesinden ilçe sakinlerine çorba ikramı
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Tatvan Belediyesinden ilçe sakinlerine çorba ikramı

27.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:52

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, Tatvan Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir alışveriş merkezi önüne kurduğu stantta ilçe sakinleri ile hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, Tatvan Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir alışveriş merkezi önüne kurduğu stantta ilçe sakinleri ile hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu.

Hastane önüne kurulan stantta 09.00-12.00 saatleri arasında hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulunan ekipler, bu hizmeti 15.00-18.00 saatleri ilçe merkezinde sürdürüyor.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, başlattıkları proje kapsamında vatandaşlara çorba ikramında bulunduklarını söyledi.

Kış boyunca bu hizmetin devam edeceğini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Kültürel, sanatsal ve sosyal projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Bir süre önce 'Kimse üşümesin' projesini başlattık. Projeden kimsesizler ve evsizler faydalanıyor. Vatandaşlara, hasta yakınlarına, yolculara, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine sıcak bir çorba ikramımız olsun istedik."

Tatvan Belediyesinden ilçe sakinlerine çorba ikramı
Tatvan Belediyesinden ilçe sakinlerine çorba ikramı
Tatvan Belediyesinden ilçe sakinlerine çorba ikramı
Tatvan Belediyesinden ilçe sakinlerine çorba ikramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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