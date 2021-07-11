Tatvan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu

Tatvan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu.