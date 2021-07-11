Tatvan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu
Tatvan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu.
Tatvan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu.
Kent estetiğine katkı sunmak amacıyla Belediye Kavşağı'ndan (eski doğumevi kavşağı) Fuar Mahallesi Polis noktasına kadar gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Caddesi aydınlatma çalışmasında tamamlanan kısımlar faaliyete girdi. Gerçekleştirilen aydınlatma çalışması ile Cumhuriyet Caddesi'nde tamamlanan kısımlar ışıl ışıl bir görünüm kazanırken, ilçe sakinlerinin de beğenisini kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan