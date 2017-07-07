Tatvan'a Konsere Giden Bülent Sertaş, Güvenlik Güçleriyle Nöbet Tuttu

Şarkıcı Bülent Serttaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde ziyaret ettiği görev başındaki polislere tatlı ikramında bulundu.

SOHBET EDİP, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçeye gelen Serttaş, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ile polisleri ziyaret etti. Güvenlik güçleriyle bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Serttaş, polislere tatlı ikramında bulundu.

FARKLI DÜŞÜNCELERLE GELMİŞ

Serttaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, konser için ilçeye gelirken farklı düşüncelere sahip olduğunu ancak gördüğü manzara ve huzur ortamından sonra Tatvan'dan mutlu ayrılacağını söyledi.

"CENNET VATANIMIZ EN YAKIN ZAMANDA TEMİZLENECEKTİR"

Bölgede huzur ortamının hakim olduğunu dile getiren Serttaş şöyle konuştu: "Tatvan huzuru, güzelliği ve barışı yakalamış. Bu cennet vatana gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Polis arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. O kadar güzel huzuru sağlamışlar ki buradan çok mutlu ve huzurlu ayrılıyorum. Bu cennet vatanımda böylesi güzel yerler var. İnsanlar artık yavaş yavaş gerçeği görüyorlar. İnsanlar yavaş yavaş Türkiye'nin güzelliklerini, ne kadar büyük bir devlet olduğunu, cennet vatan olduğunu yeni yeni görüyor. Onun için de artık yavaş yavaş terör denilen illet bizim bu bölgemizden, cennet vatanımızdan inşallah en yakın zamanda temizlenecektir."

İşte o ziyaretten kareler;

















