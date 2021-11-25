Tatlılar "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı ambalajla satıldı - Haberler
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Tatlılar "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı ambalajla satıldı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de bir tatlıcı "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla tatlıları "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı ambalajla satışa çıkardı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir tatlıcı "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla tatlıları "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı ambalajla satışa çıkardı.

Kentte şubeleri bulunan tatlıcı, sattığı ürünlerin konulduğu kutulara "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı etiket yapıştırdı.

Edirne Valiliği'nin desteğiyle hazırlanan etiketlerde "Sosyal Hizmet Hattı 183", "Polis 155" ve "Jandarma 156" numaraları da yer aldı.

İş yeri çalışanı Ahmet Kalkandelen, AA muhabirine, Edirne Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Kadına şiddete "hayır" dediklerini belirten Kalkandelen, "Her ambalajımızda ve kutularımızda farkındalık etiketleri yer alıyor. Müşterilerimize bu şekilde ürünlerimizi sunuyoruz. Herkesin bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz." dedi.

Diğer çalışan Erdem Bilgin de şiddete uğrayan kadınların etiketin üzerinde yazan numaralardan yardım isteyebileceğini kaydetti.

Tatlılar Kadına Şiddete Sıfır Tolerans yazılı ambalajla satıldı

Tatlılar Kadına Şiddete Sıfır Tolerans yazılı ambalajla satıldı

Tatlılar Kadına Şiddete Sıfır Tolerans yazılı ambalajla satıldı

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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