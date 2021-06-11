Tatile çıkmadan yaz bakımını ihmal etmeyin!
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Tatile çıkmadan yaz bakımını ihmal etmeyin!

Tatile çıkmadan yaz bakımını ihmal etmeyin!
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Mobil Oil Türk A.

CARMEDYA.COM – Mobil Oil Türk A.Ş, yaz tatili için yolculuğa hazırlanan araç kullanıcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Şirket, hem geride bıraktığımız kış ayları hem de pandemi önlemleri gereği uygulanan tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz döneminde tatile çıkacak veya aktif araç kullanım sürecine girecek olanlar için yaz bakımının önemine dikkat çekti. Bu kapsamda özellikle Mobil'in 37 ilde faaliyet gösteren Mobil 1 Center hizmet noktalarında, müşterilerine ücretsiz sunulan 10 nokta kontrolünün aşamalarını da kapsayan yaz bakımı için gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

Önce hijyen!

Geride bırakılan kış mevsimi ve yaşanan Covid-19 salgın süreci dolayısıyla, araç içerisine dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır.

Tüm yağ ve hidrolik bakımları yapılmalı!

Araç motor yağı ve yağ filtresi, araç kataloğunda belirtilen sürelerde değiştirilmeli, uzun seyahatlerde motorun yağ eksiltmesine karşı mutlaka bir miktar yağ bulundurulmalıdır. Yine şanzımana da baktırılarak buradaki yağ kaçaklarının kontrolü sağlanmalıdır. Standart kullanım ömrü 2 yıl olan ve fren performansı açısından büyük önem arz eden fren hidroliği ise, ömrü dolması beklenmeden mevsim geçişinde kontrol edilmelidir. Keza direksiyon sistemlerinde kullanılan hidrolik yağı kontrol edilmeli ve eksik olması durumunda tamamlanmalıdır.

Frenler eşit tutmalı

Frenlerin lastikleri eşit seviyede tuttuğuna emin olunmalıdır. Araç fren sistemi tüm detayları ile uzmanlarca kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır.

Sorunsuz klima için

Standart koşullarda sorunsuz çalışan araç klimaları, sıcak havalarda sağlıklı çalışmayabilir. Dolayısıyla ideal sıcaklığa ulaşabilmek için alanında uzman bir teknisyenden destek alınmalı, gerekirse klima gazı bastırılmalı ve polen filtresi yenisi ile değiştirilmelidir.

Soğutma sistemi elden geçmeli

Uzun yaz yolculuklarında motorun hararet yapmaması için soğutma sistemi temizlenmeli, gerekli miktarlarda su ve antifriz tekrar doldurulmalıdır. Ayrıca termostatın çalışıp çalışmadığı, kayış, kelepçe ve hortumların sıkılık durumları da kontrol edilmelidir.

Silecek bakımı ve aynalar

Cam suyu tamamlanmalı ve silecek süpürgeleri kontrol edilerek eski ise değiştirilmelidir. Aynalar ve camlarda da çatlak ve kırık olup olmadığına dikkat edilmeli ve gerekirse müdahale edilmelidir.

Akü kontrolü

Uzun süre evde kalınması neticesinde kullanılmayan araçlarda oluşabilecek akü zayıflamalarına karşın, şarj işlemi veya akü değişimi yapılmalıdır. Ayrıca su seviyeleri ve elektrot seviyeleri kontrol edilmelidir.

Sağlıklı aydınlatma şart

Yol ve sis farlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, farlarda sararma, matlaşma, çatlak ve kırık gibi durumlar varsa müdahale edilmelidir.

Lastik kontrolü hayati önem taşıyor

Yaz lastikleri sıcak havalarda düzensiz yıpranmaya karşı daha dayanıklı olduğu için kış lastikleri çıkarılmalıdır. Hava basıncı kontrolü aksatılmamalı, lastiklerin havaları mümkün olduğunca lastikler soğuk iken ölçülmeli, eğer bir azalma görülüyorsa doğru hava basıncı ile tamamlanmalıdır. Lastiğin dış derinliğinin boyutu 1,6 mm'den daha düşük olmamalıdır. Diğer taraftan aynı aks üzerinde bulunan 2 lastik arasındaki aşınma farkı, 5 mm'den fazla olmamalıdır. Uzun seyahatler öncesi stepnenin sağlam olup olmadığı, araçta kriko ve lastik değişim ekipmanlarının da varlığı kontrol edilmelidir.

Kaynak: Carmedya.com

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