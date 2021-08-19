Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
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Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin Kozalık'ya tatile gittiği öğrenilirken, kazada anne ve 2 kızı hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile giden E.B. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

ANNE VE İKİ KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada otomobil içerisinde bulunan 8 kişi yaralanırken, anne Şerife Badem, kızları Fatma Badem ve Şerife Badem hayatını kaybetti. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Talihsiz anne ve kızlarının cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
CORÇ: yavaş sürün yavaş !
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