Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin Kozalık'ya tatile gittiği öğrenilirken, kazada anne ve 2 kızı hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile giden E.B. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

ANNE VE İKİ KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada otomobil içerisinde bulunan 8 kişi yaralanırken, anne Şerife Badem, kızları Fatma Badem ve Şerife Badem hayatını kaybetti. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Talihsiz anne ve kızlarının cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı