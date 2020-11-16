Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, tatil yapmaya devam ediyor. Subaşı, jakuzi keyfini sosyal medya hesabından hikaye olarak paylaştı, takipçiler mest oldu.

Yaptığı paylaşımlarla sosyal medya fenomenliğine soyunan Şeyma Subaşı, tatil yapmaktan bıkmıyor. Her daim bikinili olan Subaşı, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

TATİL CENNETLERİNİ DOLAŞIYOR

Şeyma Subaşı, Miami'nin ardından Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'a gitti. Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'da da jakuzi keyfini takipçileriyle paylaştı.

ADI MISIRLI YATIRIMCIYLA ANILIYOR

Eski eşi Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra DJ Guido Senia ile sevgili olan Şeyma Subaşı, şu günlerde ismi Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile birlikte olduğu ortaya çıktı.