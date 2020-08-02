Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
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Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi

Karantina sürecini evinde yalnız geçiren İrem Derici, arkadaşlarıyla Bodrum'a giderek güzel havanın tadını çıkardı. Arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiren şarkıcı, denize de turuncu şortuyla girdi.

02.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:43

Karantina döneminde evinde yalnız olan İrem Derici, o süreci sosyal medyadan sık sık canlı yayınlar yaparak geçirdi. Tedbirlere uyduğunu her fırsaatta dile getiren şarkıcı, yakın dostlarıyla Bodrum'a giderek tatil sezonunu açtı. Derici'nin denize şortla girmesi ise dikkat çekti.

ARKADAŞLARI ZORLA DENİZE İTTİ

Milliyet'te yer alan habere göre: Bodrum Yalıkavak'a giden şarkıcıya menajeri Özgür Aras ve kuaförü Önder Tiryaki eşlik etti. İskeleye çıkan İrem Derici'yi arkadaşları şortunu çıkarmaya müsaade etmeden denize itti. Derici ve arkadaşları, Önder Tiryaki'nin köpeğini denize sokabilmek için çok uğraştı. Pandemi nedeniyle evde geçirdiği süre boyunca bol bol spor yapan 33 yaşındaki popçu, formda görüntüsüyle dikkat çekti.

Öte yandan aylar sonra ilk kez konser veren İrem Derici, Instagram hesabından "Ağlayacağım valla ağlayacağım" diyerek heyecanını takipçileriyle paylaştı.

İşte İrem Derici'nin tatilinden kareler...

Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Haber Yorumları (1)
KABIZ MEMED .: Niye KIRMIZI ŞORT Giymedi ACABA .!!!..
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