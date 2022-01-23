Tatil günlerinde sırtında yem torbasıyla dağ dağ dolaşıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Şırnak'ın Uludere ilçesi Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, tatil günlerinde sırtında yem torbalarıyla dağ dağ gezip yaban hayvanlarını besliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, özellikle kar yağışının başladığı dönemde cumartesi ve pazar günleri ilçe esnafının stokladığı, kaymakamlıktan ve Hayvan Hakları Federasyonu'ndan (HAYTAP) aldığı desteklerle bölgedeki yaban hayvanları için doğaya yem, buğday ve mama bırakıyor. - ŞIRNAK