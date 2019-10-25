25.10.2019 09:42

Tatil dönüşü evlerinde gördükleri manzara karşısında şok yaşadılar

Tuvalet sifonunda saklanan altınları elleriyle koymuş gibi buldular

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen olayda, bir eve giren hırsızlar 13 küçük altını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin ve Hatice Tercan çifti 3 günlüğüne memleketleri Vize Evrencik Köyü'ne gittiler. Döndüklerinde evlerini darmadağın bulan talihsiz çift 13 adet küçük altının çalındığını görerek, durumu emniyete haber verdi.

Eliyle koymuş gibi çaldılar

Yaklaşık 6 bin TL değerindeki altınları çalan hırsızlar ortadan kaybolurken, emniyet ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Evin altını üstüne getiren hırsızların, tuvalet sifonuna saklanmış altınları eli ile koymuş gibi çalması da akıllarda soru işareti oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"İnşallah karşı karşıya geliriz"

Hırsızların kurnazlığı karşısında şaşkınlığını saklayamayan Hatice Tercan, "Pazartesi gecesi Evrencik'e gittim, bugün eve döndüm. Eve girdiğimde evi dağınık gördüm. İlk önce eşim girip evin dağınık olduğunu söylediğinde su bastı zannettim. Meğer hırsızlar girmiş. 13 tane küçük altınımı alıp gitmişler. Bunları nasıl bulmuşlar? Makineleri olmasa bulamazlardı. Evime arka camdan girmişler. İnşallah bulunduklarında karşı karşıya geliriz de yüzlerine tükürürüm" dedi.

Kaynak: İHA