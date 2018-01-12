Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan Termik Santral Ziyareti

TATARİSTAN Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türkiye'nin önde gelen entegre enerji gruplarından Bereket Enerji Grubu'na ait Muğla'daki Yatağan Termik Santrali'ni ziyaret etti.

Tataristan Cumhuriyeti Uluslararası ve Dış Ekonomi İlişkiler Danışmanı Radik Gimatdinov, Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin ve Tatenergo Şirketi Genel Müdürü Rauzil Haziev'den oluşan heyetle santrale dün gelen Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı ve Başkan Yardımcısı Ali Yağlı tarafından karşılandı. Ziyarette, Minnihanov'a Bereket Enerji Grubu'nun faaliyetleri ile ilgili sunum yapıldı.

Enerji üretim, dağıtım ve satışı ile ilgili bilgilendirmenin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Saldanlı, enerjinin, tüm dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkileyen önemli sektör haline geldiğini belirtti. Saldanlı, "Türkiye, enerji yatırımlarında büyük ilerleme kaydetti. Ülke olarak 2000'li yıllarda 29 bin megawatt olan kurulu gücümüz, 83 bin megawatt'a yükseldi. Enerjide bir anlamda tarih yazıldı. Bu gelişmede, özel sektör yatırımları büyük rol oynadı. Bereket Enerji Grubu olarak önemli bir katkı sağladık. İlk hidroelektrik santrali kuran ve ilk dağıtım özelleşmesini alan bir grubuz. Türkiye için enerjinin önemini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle tüm çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Elektrik dağıtımında Bereket Enerji Grubu olarak enerji sektörüne öncülük ettiğimizi söyleyebilirim. Ege Bölgesi'nin 5 ilinde toplam 5 milyon aboneye yaklaşık 18 milyonluk nüfusa hizmet veriyoruz. Sürdürülebilir gelişme için kaliteye önem veriyoruz. Bu nedenle elektrik kesintilerinde Avrupa standartlarının üzerine çıktığımızı ifade edebilirim. Bereket Enerji Grubu, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hidroelektrik, rüzgar, güneş, termik santralleriyle kurulu gücünü 2100 megawatt'a çıkarmıştır" diye konuştu.

'GÜNÜMÜZDE ENERJİYE DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR'

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ise Bereket Enerji Grubu'nun çalışma sistemini öğrenmekten mutluluk duyduklarını belirterek, ülke olarak enerji yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getirdi. Hiçbir ülkenin enerji kaynaklarını değerlendirmeden gelişemeyeceğini savunan Minnihanov, "Günümüzde enerjiye daha fazla ihtiyaç var. Gelişmişlik açısından ekonomik açıdan da enerji şart. Tataristan bu gerçekten hareketle enerji sektörüne ayrı bir önem vermektedir. Bu konuda Türkiye'nin tecrübesinden de yararlanmak istiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve kalite açısından en iyi sistemle elektrik dağıtımının gerçekleştirilmesi bizim temel hedeflerimiz arasında" dedi.

Ziyaretin sonunda Bereket Enerji Grubu ile enerji konularında iş birliğinin araştırılması amacıyla çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

- Muğla