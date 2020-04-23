Tatar aktivist hayriye maratonu koşarak muhtaç ailere yardım topladı
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Tatar aktivist hayriye maratonu koşarak muhtaç ailere yardım topladı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da aktivist Nail Nebiullin, ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu göstermek amacıyla evinin etrafında 42 kilometre koşarak sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım topladı.

23.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:17
Tatar aktivist hayriye maratonu koşarak muhtaç ailere yardım topladı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da aktivist Nail Nebiullin, ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu göstermek amacıyla evinin etrafında 42 kilometre koşarak sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım topladı.

Nebiullin, farklı ülkelerde yapılan bağış için maraton koşma fikrinden yola çıkarak, sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkamayan Nebiullin, yaşadığı binanın etrafında 132 tur atarak 42 kilometre maratonu tamamladı.

Maratonu sosyal medya hesabından yayımlayan Nebiullin, ramazanın başlaması nedeniyle ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere verilmek üzere 31 bin 200 ruble (yaklaşık 420 dolar) topladı.

Tatar aktivisit Nebiullin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatmak amacıyla kampanya düzenlediğini söyledi.

Sosyal medya hesabı aracılığı ile topladığı paralarla ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek paketleri hazırlayacaklarını ifade eden Nebiullin, "Bu paketleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüp teslim edeceğiz. Bu ayda yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. İnsanlara ramazan ayı keyfini yaşatacağız." ifadesini kullandı.

Nebiullin, dünyada hayır amacıyla çok sayıda maraton düzenlendiğini ve kendisinin de bu düşünceden yola çıktığını dile getirdi.

Ülkede Kovid-19 salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu, bu nedenle yaşadığı evin çevresinde koşabildiğini belirten Nebiullin, maraton ile önlemleri ihlal etmediğini vurguladı.

Maraton esnasında her 10 kilometrede bir durumunu ve hayırsever insanların hesabına ne kadar para gönderdiğini çektiği videolarla sosyal medya hesabından paylaşan Nebiullin, maratonun ramazan öncesinde Tatar dünyasında yardım içerikli ilk maraton olduğunu ifade etti.

Tatar aktivist hayriye maratonu koşarak muhtaç ailere yardım topladı

Kaynak: AA

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