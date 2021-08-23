Tata Motors, Ahmedabad'da Araç Geri Dönüşüm Tesisi Kurmak İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Tata Motors, ömrünü tamamlamış yolcu taşıma araçları ile ticari araçların toplanması amacıyla Ahmedabad kentinde Kayıtlı Araç Hurda Tesisi (KAHT) kurulmasını desteklemek üzere Limanlar ve Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla Gujarat Eyaleti yönetimi ile Mutabakat Zaptı imzaladı.

Tata Motors, ömrünü tamamlamış yolcu taşıma araçları ile ticari araçların toplanması amacıyla Ahmedabad kentinde Kayıtlı Araç Hurda Tesisi (KAHT) kurulmasını desteklemek üzere Limanlar ve Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla Gujarat Eyaleti yönetimi ile Mutabakat Zaptı imzaladı. Hurda taşıt aracı toplama merkezi, yılda 36. 000 araca kadar geri dönüşüm kapasitesine sahip olacak.

Limanlar ve Ulaştırma Bakanlığı, Gujarat Eyalet Yönetimi'nin kural ve düzenlemelerine göre KAHT kurulmasıyla ilgili Karayolu Taşımacılığı ve Karayolları Bakanlığı tarafından yayınlanan araç hurdaya çıkarma politikası taslağı uyarınca gerekli onayların kolaylaştırılmasında destek verecek. Bakanlık ayrıca hurda ve ham petrol dışalımında daha düşük faturanın oluşması, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için iş fırsatları yaratılması, yeni araç satışlarının artmasıyla orijinal donanım üreticileri için yukarı yönlü bir ivmenin oluşması, araç sahipleri için düşük işletme maliyetleri, tüketiciler için daha güvenli ve temiz araçların ortaya çıkması ve herkes için sürdürülebilir bir çevrenin oluşması gibi kazanımlarla tüm paydaşların amaçlarına seslenecek. Tata Motors, bir ortakla birlikte hurda işleme merkezini kuracak.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre