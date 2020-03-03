Taşova'da yeni sanayi bölgesi oluşturma çalışmaları

03.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:25

Taşova ilçesinde yeni sanayi bölgesi oluşturulması için toplantı düzenlendi.

Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni oluşturulacak sanayi bölgesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Amasya Ticaret Odası Başkanı Murat Kırlangıç, yeni oluşturulacak sanayi bölgesinin hem ilçeye hem de bölgeye önemli katkılarının olacağını söyledi.

Taşova'nın daha çok gelişmesi için son derece önem taşıyan yeni sanayi bölgesinin hem esnafa hem de vatandaşlara önemli getirileri olacağını ifade eden Kırlangıç, "Gerekli analiz ve çalışmalar tamamlanarak daha geniş ve kullanışlı alanlara sahip yeni sanayi sitesi konusunu yerel yönetimlerimizle, mülki amirlerimizle görüşülerek hep birlikte iş birliği içinde çözmeye çalışacağız." dedi.

Toplantıya Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Torun, Sanayi Kooperatifi Başkanı Adnan Kara ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaf katıldı.

Kaynak: AA