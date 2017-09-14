Taşova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Amasya'ya gitmekte olan Tevfik Sevinç (66) idaresindeki 28 DL 114 plakalı kamyonet, Onluk Köprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.



Kazada, araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Ali Karasu (48), Keziban Kızılgül Karasu (11) ve Şerif Karasu (84) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.