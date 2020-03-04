: Taşova'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

04.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:52

Kastamonu ile Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Amasya

Amasya'nın Taşova ilçesinde Mehmetçiğe destek ve şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından slogan atıldı.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, yaptığı konuşmada, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm zorlukların aşılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki yürüyüşte Belediye Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından slogan atıldı.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, konuşmasında Türk askerinin ülke güvenliği için 24 saat mücadele ettiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise alanda toplananların tek gayesinin vatanına, milletine ve namusuna sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Daha sonra İlçe Müftüsü Süleyman Çoban tarafından dua edildi.

Kaynak: AA

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