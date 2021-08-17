Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde iki gün boyunca bağışların alındığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olduğu dönemde kan stoklarının artırılması için kampanyaların devam edeceğini belirten Sayar, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır ve kaynağı da insandır. Özellikle salgın döneminde kan stoklarındaki azalmanın önüne geçmek amacıyla Kızılay'ımızın düzenlediği kampanyalara sağlık durumu müsait olan her vatandaşımızı destek vermeye davet ediyoruz. Bu sıkıntılı günleri inşallah hep birlikte aşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk