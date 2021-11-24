Taşova'da Eğitim-Bir-Sen İstişare Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Taşova Şube Başkanlığı tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, bir restoranda yapılan toplantıda, eğitimin önemli bir iş ve işleyiş olduğunu, her kademesinde çalışanların önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Eğitimcilerin ülkenin geleceğini oluşturacak yeni nesilleri yetiştirdiklerini dile getiren Camcı, "3600 ek gösterge devrim niteliğinde bir karardır. İşçi olarak çalışanların aldıkları emekli ikramiyesi ve maaşlarının kamuda çalışanlardan fazla olduğunu söyledik. 3600 ek göstergenin uygulamaya geçmesiyle hem maaşlarımızda hem de emekli ikramiyelerimizde önemli artış sağlayacaktır. Sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın 6 yıldan sonra tayin hakları vardı, mücadelemiz sonunda 3 artı 1'e düşürüldü. Eğitimcilerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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