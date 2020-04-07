Taşova'da bir köy karantina altına alındı Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kozluca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kozluca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Taşova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Kozluca köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kozluca köyünün nüfus yoğunluğu, Destek köyüne ve Samsun ili Ladik ilçesi yol ayrımına yakınlığı gibi nedenler dikkate alınarak tedbir alınması gerektiği tavsiye edilmiştir. İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan tavsiye üzerine, salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 6 Nisan Pazartesi günü saat 24.00 itibarıyla Kozluca köyü, acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar kolluk marifetiyle 14 gün karantina altına alındı. Karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın köy dışında olası ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır."

Kaynak: AA