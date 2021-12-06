Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel
Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti

Antalya'da yaşayan Berrak İpek Tatbul'un Amerikan Cocker cinsi 'Kuzu' adındaki köpeği, tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu öldürülmüştü. Uzun süre köpeklerini kaybetmenin acısını yaşayan Tatbul ailesi, pitbullu tasmasız dolaştıran kadına tazminat davası açtı. Davadan gelir elde edilmesi durumunda sokak hayvanlarına mama yardımı yapılacak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 Ekim cuma günü saat 00.30 sıralarında Fener Caddesi üzerindeki parkta meydana gelen olayda Berrak İpek Tatbul'un Amerikan Cocker cinsi 'Kuzu' adındaki köpeğine, S.T. isimli kadının tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek saldırdı.

Karnından ağır yaralanan köpek, hayvan hastanesindeki müdahaleye rağmen kan kaybından öldü. Tatbul, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne, pitbull sahibi S.T. isimli kadından şikayetçi oldu.

Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahipleri harekete geçti

8 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini kaybeden Berrak İpek Tatbul, saldırıya uğrayan köpeğinin kanlar içinde kaldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak olayı anlattı. Köpeğin ölümüne neden olan pitbullun, benzer saldırılar yaptığı ortaya çıktı.

Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahipleri harekete geçti

1 Ekim günü meydana gelen feci olaydan bu yana büyük acı yaşayan Tatbul ailesi, köpeği tasmasız gezdiren kadına yönelik tazminat davası açtı. Aile, davayı kazanmaları durumunda elde edecekleri parayla da sokak hayvanlarına yardımda bulunacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak."

 Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title