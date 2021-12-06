Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 Ekim cuma günü saat 00.30 sıralarında Fener Caddesi üzerindeki parkta meydana gelen olayda Berrak İpek Tatbul'un Amerikan Cocker cinsi 'Kuzu' adındaki köpeğine, S.T. isimli kadının tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek saldırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Karnından ağır yaralanan köpek, hayvan hastanesindeki müdahaleye rağmen kan kaybından öldü. Tatbul, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne, pitbull sahibi S.T. isimli kadından şikayetçi oldu.

BENZER SALDIRILARI VARDI

8 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini kaybeden Berrak İpek Tatbul, saldırıya uğrayan köpeğinin kanlar içinde kaldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak olayı anlattı. Köpeğin ölümüne neden olan pitbullun, benzer saldırılar yaptığı ortaya çıktı.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

1 Ekim günü meydana gelen feci olaydan bu yana büyük acı yaşayan Tatbul ailesi, köpeği tasmasız gezdiren kadına yönelik tazminat davası açtı. Aile, davayı kazanmaları durumunda elde edecekleri parayla da sokak hayvanlarına yardımda bulunacak.

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