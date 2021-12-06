Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti
Antalya'da yaşayan Berrak İpek Tatbul'un Amerikan Cocker cinsi 'Kuzu' adındaki köpeği, tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu öldürülmüştü. Uzun süre köpeklerini kaybetmenin acısını yaşayan Tatbul ailesi, pitbullu tasmasız dolaştıran kadına tazminat davası açtı. Davadan gelir elde edilmesi durumunda sokak hayvanlarına mama yardımı yapılacak.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 Ekim cuma günü saat 00.30 sıralarında Fener Caddesi üzerindeki parkta meydana gelen olayda Berrak İpek Tatbul'un Amerikan Cocker cinsi 'Kuzu' adındaki köpeğine, S.T. isimli kadının tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek saldırdı.
Karnından ağır yaralanan köpek, hayvan hastanesindeki müdahaleye rağmen kan kaybından öldü. Tatbul, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne, pitbull sahibi S.T. isimli kadından şikayetçi oldu.
8 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini kaybeden Berrak İpek Tatbul, saldırıya uğrayan köpeğinin kanlar içinde kaldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak olayı anlattı. Köpeğin ölümüne neden olan pitbullun, benzer saldırılar yaptığı ortaya çıktı.
1 Ekim günü meydana gelen feci olaydan bu yana büyük acı yaşayan Tatbul ailesi, köpeği tasmasız gezdiren kadına yönelik tazminat davası açtı. Aile, davayı kazanmaları durumunda elde edecekleri parayla da sokak hayvanlarına yardımda bulunacak.
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