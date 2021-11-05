Taşköprü ilçesinde temel atma ve açılış töreni yapıldı - Haberler
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Taşköprü ilçesinde temel atma ve açılış töreni yapıldı

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Taşköprü ilçesinde temel atma ve açılış töreni yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cami temeli atıldı, yapımı tamamlanan imamevi, Kur'an kursu ve muhtarlık lojmanının da açılışı yapıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cami temeli atıldı, yapımı tamamlanan imamevi, Kur'an kursu ve muhtarlık lojmanının da açılışı yapıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Gökırmak Mahallesi'ndeki törende, hayırsever vatandaşların desteğiyle bir projenin yapımına başladıklarını, diğer projenin de açılışını yaptıklarını söyledi.

Çatal, projelerin mahalleye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Mahalle muhtarı Ahmet Yüksel ise hayırseverlere ve projelere katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurban kesilmesi ve dualarla cami inşaatının temelini atıldı, ardından lojmanın, Kur'an kursunun ve imamevinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ile mahalle sakinleri katıldı.

Taşköprü ilçesinde temel atma ve açılış töreni yapıldı

Taşköprü ilçesinde temel atma ve açılış töreni yapıldı

Taşköprü ilçesinde temel atma ve açılış töreni yapıldı

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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