Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, öğrencilerle futbol oynadı
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Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, öğrencilerle futbol oynadı

Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, öğrencilerle futbol oynadı
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal, öğrencilerle futbol oynadı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal, öğrencilerle futbol oynadı.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaklaşık 800 öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okulları'nı ziyaret eden Çatal, çocuklarla sohbet etti.

Çocuklarla futbol da oynayan Çatal, "Çocuklarımızla birlikte vakit geçirme imkanı bulduk. Ailelerimizle sohbet ederek, çocuklarımızın gelecekleri için önem arz eden sosyal aktiviteleri için her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, öğrencilerle futbol oynadı
Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, öğrencilerle futbol oynadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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