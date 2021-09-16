Taşkın riskini azaltmak için Tunca Nehri yatağında başlatılan kum temizliği sürüyor - Haberler
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Taşkın riskini azaltmak için Tunca Nehri yatağında başlatılan kum temizliği sürüyor

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan kum adacıkları ve tabandan biriken kumların temizlenmesine devam ediliyor.

Edirne'de, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan kum adacıkları ve tabandan biriken kumların temizlenmesine devam ediliyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce hafta başında başlatılan çalışma kapsamında nehir yatağının 40 kilometrelik bölümünde temizlik çalışması yapılarak nehrin su taşıma kapasitesinin artırılması ve taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Nehir yatağında biriken yoğun kumun temizlenmesiyle nehirden tarlalarını sulayan çiftçilere pompalarını suya rahatça salma imkanı sağlanmış olacak.

Değirmenyeni köyü üreticilerinden Adem Güler, AA muhabirine, çalışmanın faydalı olduğunu söyledi.

Kum temizliğinin yapılmasıyla akışın hızlandığını belirten Güler, "Yatak temizlenmemiş olsa ve su iyi gelmese pompalarla suyu çekememiş olacağız. Kış aylarında çok yağışlarla birlikte suyun taşmasıyla kumlar yukarı kesimlerden aşağıdaki bölgelerde birikiyor. Kumun temizlenmesi hem taşkınları önler hem pompaların daha rahat su çekmesini sağlar." dedi.

Hüsamettin Bakar ise kumların toplanmasıyla nehir yatağının temizlendiğini ifade ederek, "Yatak açılsın. Suyun önü açılınca taşma riski azalmış oluyor. Taşkın olunca tarlalar kum doluyor evlerin bahçelerine su giriyor." diye konuştu.

Taşkın riskini azaltmak için Tunca Nehri yatağında başlatılan kum temizliği sürüyor

Taşkın riskini azaltmak için Tunca Nehri yatağında başlatılan kum temizliği sürüyor

Taşkın riskini azaltmak için Tunca Nehri yatağında başlatılan kum temizliği sürüyor

Taşkın riskini azaltmak için Tunca Nehri yatağında başlatılan kum temizliği sürüyor

Taşkın riskini azaltmak için Tunca Nehri yatağında başlatılan kum temizliği sürüyor
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taşkın riskini azaltmak için Tunca Nehri yatağında başlatılan kum temizliği sürüyor - Haberler
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