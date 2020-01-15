Taşıyıcı 3 filmi konusu nedir? Taşıyıcı 3 oyuncuları ve Taşıyıcı 3 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Taşıyıcı 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Taşıyıcı 3 konusu, Taşıyıcı 3 özeti ve Taşıyıcı 3 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Taşıyıcı 3 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Taşıyıcı 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Taşıyıcı 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Taşıyıcı 3 konusu nedir, Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler ve Taşıyıcı 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.
TAŞIYICI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?
"Transporter 3"te Frank Martin'i, Marsilya'daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid Vasilev'in kaçırılan kızı Valentina'yı Ukrayna'ya götürme görevini almış buluruz. Valentina'yı alıp Stuttgart ve Budapeşte üzerinden Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekle yükümlüdür.
Yolculuk sırasında Müfettiş Tarconi'in yardımını alan Frank'i sayısız zorluklar beklemektedir. Bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Sürekli alaycı tavır takınan Valentina'nın işbirliği yapmaktan uzak havası da işini zorlaştırır. Hayatlarını tehdit eden birçok saldırıdan kılpayı kurtula kurtula kaçmaya çalışan Frank ile Valentina kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır.
TAŞIYICI 3 OYUNCULARI VE KADROSU
Taşıyıcı 3 Yönetmeni: Olivier Megaton
Taşıyıcı 3 Oyuncuları: Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berléand, Robert Knepper, Jeroen Krabbé
Taşıyıcı 3 Türü: Aksiyon
Taşıyıcı 3 Yapım Yılı: 2008 (100 dk)
Taşıyıcı 3 Vizyon Tarihi: 26 Aralık 2008 Cuma
Taşıyıcı 3 Senaryo: Luc Besson, Robert Mark Kamen
Taşıyıcı 3 Yapım Ülkesi: Fransa
Taşıyıcı 3 Orijinal Dili: İngilizce
Taşıyıcı 3 Orijinal Adı: Transporter 3