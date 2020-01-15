: Taşıyıcı 3 filmi konusu nedir? Taşıyıcı 3 oyuncuları ve Taşıyıcı 3 özeti!

15.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:41

İzleyenleri ekrana bağlayan Taşıyıcı 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Taşıyıcı 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Taşıyıcı 3 konusu nedir, Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler ve Taşıyıcı 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAŞIYICI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Transporter 3"te Frank Martin'i, Marsilya'daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid Vasilev'in kaçırılan kızı Valentina'yı Ukrayna'ya götürme görevini almış buluruz. Valentina'yı alıp Stuttgart ve Budapeşte üzerinden Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekle yükümlüdür.

Yolculuk sırasında Müfettiş Tarconi'in yardımını alan Frank'i sayısız zorluklar beklemektedir. Bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Sürekli alaycı tavır takınan Valentina'nın işbirliği yapmaktan uzak havası da işini zorlaştırır. Hayatlarını tehdit eden birçok saldırıdan kılpayı kurtula kurtula kaçmaya çalışan Frank ile Valentina kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır.

TAŞIYICI 3 OYUNCULARI VE KADROSU

Taşıyıcı 3 Yönetmeni: Olivier Megaton

Taşıyıcı 3 Oyuncuları: Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berléand, Robert Knepper, Jeroen Krabbé

Taşıyıcı 3 Türü: Aksiyon

Taşıyıcı 3 Yapım Yılı: 2008 (100 dk)

Taşıyıcı 3 Vizyon Tarihi: 26 Aralık 2008 Cuma

Taşıyıcı 3 Senaryo: Luc Besson, Robert Mark Kamen

Taşıyıcı 3 Yapım Ülkesi: Fransa

Taşıyıcı 3 Orijinal Dili: İngilizce

Taşıyıcı 3 Orijinal Adı: Transporter 3

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