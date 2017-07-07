Tası Toprağı Bırakıp Mağaraya Yerleştiler

Son günlerde kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü Şanlıurfa'da binlerce yıl öncesine ait mağaralar, köylülere ve hayvanlarına barınma olanağı sağlıyor. Viranşehir ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede Romalılar tarafından yaptırıldığı belirtilen Çemdin Kalesi'nin bulunduğu Eski Kale Mahallesi'nde besicilik yapan 42 yaşındaki Salim Caymaz da eşi ve oğluyla mağarada yaşıyor.

ELEKTRİK HATTI ÇEKTİLER

Çekilen elektrik hatları sayesinde elektronik ev aletlerinden de yararlanabilen ve buraya su hattı döşeyen aile, özellikle yazın serin olduğu için mağarada yaşamayı tercih ediyor. Caymaz ailesi, henüz hava aydınlanmadan başladıkları günün büyük bölümünü koyunlarıyla ilgilenerek geçiriyor.



Baba Salim Caymaz, AA muhabirine, atalarından miras hayvancılığı severek yaptığını, mağarada büyüyüp burada evlendiğini ve yaşantısını da sürdürdüğünü anlattı. Mağarada yaşamaya alıştığını bu nedenle de sıkıntı yaşamadığını belirten Caymaz, zorluklarına rağmen mesleğini ömrünün sonuna kadar devam ettirmeyi düşündüğünü ifade etti.



ELEKTRİK SU ÇEKTİK ÖYLE KALIYORUZ

Yaz sıcağına rağmen mağaraların nispeten daha serin olduğunu vurgulayan Caymaz, şöyle konuştu:

"Biz burada hayvancılık yapıyoruz, hem maddi sıkıntılar nedeniyle hem de hayvanlar için daha iyi olduğundan mağarada yaşamımızı sürdürüyoruz. Bir mağarada biz kalıyoruz, buraya elektrik su çektik öyle kalıyoruz. Diğer mağaralarda ise hayvanlarımızı besliyoruz, kışın mağaralar sıcak oluyor, yazın ise nispeten daha serin oluyor. Babam buraya gelmiş ve burada yaşamış şimdi ben de bu şekilde kalıyorum. Önceden biz göçerlik yapardık, hayvanlarımızı hava şartlarına göre farklı yerlere götürürdük ama mağarada bu sıkıntı ortadan kalkıyor, yazın serin olduğu için başka yere gitmemize gerek kalmıyor. Hatta geceleri soğuk bile oluyor yatıyoruz, hatta geceleri mağara soğuk oluyor, üşüyoruz."



Caymaz'ın eşi Zahide de hayvancılığın zor bir meslek olduğuna işaret ederek, gelin olarak geldiği mağarada bazen zorlanmasına rağmen yaşamaya devam ettiğini aktardı.