Taşerona kadroda son durum ne? Taşeron işçilere özel haber

Taşerona kadro müjdesi bekleyen binlerce taşeron işçisi, konuyla ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Taşerona kadro verilmesi konusunda geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından taşerona kadro için umutlanan vatandaşlar, heyecanla müjdeli haberi bekliyor. İşte taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Son günlerin en çok konuşulan konularından olan taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan gelişmeler yurt genelinde çeşitli mesleklerde çalışan taşeron işçilerini heyecanlandırmış durumda. Hükümetten ve bakanlardan yapılan açıklamaları yakından takip eden taşeron işçileri, son durumu araştırıyor. İşte taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan son gelişmeler...



HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN AÇIKLAMA

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron sisteminin devreden çıkarılmasını ve tüm taşeron çalışanların kamuda işçi statüsünde istihdam edilmesini istediklerini söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında konfederasyon olarak büyük bir kampanya başlatarak binlerce taşeron işçinin sendikalara üye olmasını sağladıklarını anlattı.

Ardından ilk kez taşeron işçilerin toplu sözleşme yapabilmelerinin önünün açıldığını dile getiren Arslan, kıdem tazminatı başta olmak üzere birçok hakkın güvence altına alındığını, tüm bunların da taşeron işçiler için tarihi birer adım niteliği taşıdığını kaydetti.