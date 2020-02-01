Taşerona bir yılda ödenen bedel ile belediye bünyesine 19 araç kazandırıldı

01.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:48

Gaziemir Belediyesi'nin bir yıllık taşeron ödemesi olan 6,5 milyon lira karşılığında satın aldığı temizlik araçları, düzenlenen törenle hizmete girdi.



Gaziemir Abdullah Arda Meydanında gerçekleştirilen törene Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda'nın yanı sıra Gaziemir Belediyesi başkan yardımcıları Nevin Mutlu, Necati Kırmaz, Mitat Kale, belediye meclis üyeleri, müdürler, temizlik işleri müdürlüğü personeli ile çok sayıda Gaziemirli katıldı.



Törende konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemirlilerin emanetine sahip çıkmak için çalıştığını, bu kapsamda temizlik işlerini taşerondan alarak belediye bünyesine geçirdiklerini söyledi. Temizlik işleri için taşerona yıllık 7 milyon liraya yakın ödeme yapıldığına dikkat çeken Başkan Arda, "Göreve gelir gelmez yaptığım incelemede taşeron firmaya ödenen rakamları yüksek buldum. Bunun yerine belediye meclisimizden oy birliğiyle karar alarak 6,5 milyon lira ile 19 adet temizlik aracı satın aldık. Belediye meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum. Artık Gaziemir sokaklarında 35 plakalı araçlar gezecek" dedi.



"Gaziemirlilerin emanetleri emin ellerde"



Sarnıç Piknik Alanı'nın işletmesini yürüten firmanın taahhütlerini yerine getirmediğini için yasal yollarla tahliye edildiğini de anlatan Başkan Arda, "Buranın sahibi aynı zamanda temizlik işlerimizi de yürüten firmanın sahibi. Biz onları Sarnıç Piknik Alanından tahliye ettiğimiz için geçen ay temizlik araçlarını hizmete çıkmasını engellediler. Kontak kapattılar. Ancak biz, İzmir'de büyük bir aileyiz. Başta İzmir Büyükşehir olmak üzere Konak, Menderes, Buca, Bornova ve Çiğli belediyelerimizin sağladığı 10 araç ile vatandaşlarımız hiçbir sorun hissetmeden çöplerimizi topladık. İlçemize destek veren tüm başkanlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Gaziemirlilerin içi rahat olsun. Emanetleri emin ellerde" diye konuştu.



Temizlik araçlarının ödemesinin büyük kısmının geri dönüşüm ihalesinden gelen pay ile tamamlanacağını da belirten Başkan Arda şunları söyledi: "Bugüne kadar ilçemizin geri dönüşüm atıkları bir firmaya bedelsiz veriliyordu. Bundan Gaziemir Belediyesi'nin bir kazancı yoktu. 6 firmayı davet ettik ve açık bir ihale yaptık. 138 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıktık. Mensan firması, 955 bin artı KDV bize para ödemeyi taahhüt etti. Temizlik araçları için aldığımız 6,5 milyon liralık krediye aylık 192 bin lira para ödeyeceğiz. Bu şekilde yaklaşık 93 bin lirasını geri dönüşüm ihalesini alan firmadan gelen pay ile tamamlayacağız. Her ay 500 bin lira taşerona para vereceğimize bankaya 100 bin lira para ödeyeceğiz. Hem her ay 400 bin lira kasamızda kalacak hem de 19 tane Gaziemirlinin temizlik aracı olacak. Sürdürülebilir bir mali yapı için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Yeni araçlarımız Gaziemir'imize hayırlı ve uğurlu olsun."



Konuşmanın ardından Gaziemir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Başkan Arda'ya üzerinde "Biz büyük bir aileyiz" ve "Biz temiz insanlarız" yazan kaşkol hediye ederek araçlar için teşekkür etti. Araçların üretimini yapan firmanın yetkilisi Murat Vural da Başkan Arda'ya teşekkür plaketi sundu. Daha sonra da 19 aracın hizmete alımı için sembolik kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Temizlik araçları, Gaziemirlilerin alkışları eşliğinde ilçede kutlama turu da attı. - İZMİR

Kaynak: İHA