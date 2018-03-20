Taşeron İşçilerin Kadro Mülakatı Tamamlandı

Kırıkkale Belediyesi bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadro mülakatları tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya alanmaları sürecinde, başvuran işçilerin Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda mülakata alındığı belirtildi.

Belediye bünyesinde çalışan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan düzenlemeden yararlanan işçilerin sözlü mülakatının tamamlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemiz birimlerinde çalışan ve süreç içerisinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanunlara uyan ve mülakata girmeye hak kazanan 451 kişinin mülakat sınavı tamamlandı. Belediye Başkan Yardımcımız Mutlu Erol Bakır'ın komisyon başkanlığını yaptığı mülakata giren işçilere genel kültür ve görev yaptıkları birimlerle ilgili sorular soruldu."

Açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Bakır'ın da şu ifadelerine yer verildi:

"Mülakattan ve güvenlik soruşturmasından geçen işçilerimiz belediye bünyesinde bulunan işçi ve memur kardeşlerimizle aynı sorumluluğu taşıyacaklar. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi işçilerimizden sorumluluk, gayret ve çalışma azmi bekliyoruz. İşçi kardeşlerimiz kendilerine verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Özverili bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerine inanıyorum."