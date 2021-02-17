Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin istikrarlı ve uzun dönemde bir büyüme performansı yakalayabilmesi için yurt içi, yurt dışı tasarrufların kilit rol oynadığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin istikrarlı ve uzun dönemde bir büyüme performansı yakalayabilmesi için yurt içi, yurt dışı tasarrufların kilit rol oynadığını belirtti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Pençe Kartal-2 Harekatı'na değinen Elitaş, "Harekat kapsamında hain PKK terör örgütü tarafından şehit edilen üç askerimize ve eli kanlı cani örgüt tarafından kaçırılan ve vahşice katledilerek şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Vatan için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad eden, terör örgütü PKK'yı ve eylemlerini lanetleyen Elitaş, "Yaşanan bu hadise bir kez daha bu örgütünün ne kadar vahşi, cani ve acımasız bir cinayet şebekesi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizin, hain PKK terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." diye konuştu.

Elitaş'ın konuşmasının ardından Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

İlk imza sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Gara'da şehit olan 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet diledi.

"Ülkemizin istikrarlı ve uzun dönemde bir büyüme performansı yakalayabilmesi için yurt içi, yurt dışı tasarruflar kilit rol oynamaktadır" diyen Tüfenkci, özellikle hane halkı tasarruf oranlarının görece olarak diğer gelişmekte olan ülkelere göre biraz daha az olduğunu söyledi. Tüfenkci, "Hane halkı tasarruflarının artırılması için öncelikle kişilerin kendilerini finansal açıdan güvende hissedebilecekleri uygun tasarruf ürünlerini bulabilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu anlamda Türkiye'de de 30 yılı aşkın süredir kendisine göre başarıyla uygulanan bir sistemin bulunduğunu ancak yasal boşlukların da mevcut olduğunu dile getiren Tüfenkci, getirdikleri kanun teklifiyle birlikte bu alanı düzenlemek istediklerini söyledi.

Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası örnekler incelendiğinde de sözleşmeye dayalı tasarruf olarak adlandırılan ve tasarruf sahibinin belirli bir dönem birikim yaptıktan sonra önceden belirlenmiş bir şekilde araca ulaştığı veya mala ulaştığı sistemler mevcut. Bu sistemler uluslararası finans noktalarında da uygulanmaktadır.

Türkiye'de özellikle faize biraz mesafeli duran kesimler tarafından tercih edilen bu tasarruf sistemi özellikle el birliği tasarrufu diye de adlandırılabilir. Baktığımız zaman konut ve taşıt alımı noktasında yaygınlaştığını görüyoruz. Şimdiye kadar da gerçekten çok büyük mağduriyetler oluşmadan, yargıya da çok taşınan çekişmeler olmadığını da doğrusu görüyoruz ama bugüne kadar mağduriyet oluşmaması demek bundan sonra oluşmayacağı anlamına da gelmez. Özellikle son 2-3 yıldır bu alanın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve yeni organizasyon şirketlerinin girdiğini de görüyoruz."

Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarını 100 milyon TL olarak teklif ettiklerini ve BDDK'ya da belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verdiklerini belirten Tüfenkci, kanun teklifinin detaylarını anlattı.

Tüfenkci'nin konuşmasının ardından sektör temsilcileri de komisyona sistemin nasıl işlediğine ilişkin bilgi verdi.

Komisyonda, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren