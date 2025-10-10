Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve karakterleri!

TRT 1'in beğeniyle takip edilen dizisi "Taşacak Bu Deniz", Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolleriyle bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Ekran başına geçecek olan seyirciler, iki düşman ailenin sert mücadelesinin ortasında doğan fırtınalı bir aşkın tutkusuna tanıklık edecek. "Taşacak Bu Deniz" oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler, dizinin sürükleyici hikâyesine yeni bir soluk katıyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in hırçın dalgaları ve sert doğası eşliğinde, birbirine düşman iki köklü ailenin bitmek bilmeyen hesaplaşmasını konu alıyor. Adil ve Esme'nin geçmişten gelen kinle yoğrulmuş hikâyesi, aileler arasındaki çatışmaların derinleşmesiyle birlikte sürükleyici bir hale bürünüyor. Hikâyede, nefretle sevginin, intikamla özlemin iç içe geçtiği anlarda karakterlerin yaşadığı duygusal sarsıntılar ön plana çıkıyor.

Dağların inatçılığıyla denizin fırtınasını bir araya getiren bu yapım, aşkın, nefretin ve direnişin sınandığı bir dünyada geçiyor. Adil ve Esme'nin hem kalpleri hem de kaderleriyle verdikleri mücadele, izleyiciyi güçlü bir duygusal serüvene davet ediyor. Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğinde çekilen, senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'e ait olan "Taşacak Bu Deniz", Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Dizinin güçlü kadrosu, hikâyenin duygusal yoğunluğunu ekrana taşımayı başarıyor. Başrollerde; Adil karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe ve Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal yer alıyor.

Onlara eşlik eden isimler arasında; Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor.